環保佈局成效顯+雷射加工訂單旺 納諾-KY今年營運逐季高

鴻海轉投資奈米材料大廠納諾 - KY(6495-TW) 去年啟動環保產品佈局，隨著佈局成效漸顯，加上雷射加工業務已掌握 6 億元在手訂單，今年下半年營運可望逐季走高。

納諾表示，其奈米技術可去除空氣中的有害物質，該應用已獲富士康、戴卡與膳魔師等廠商認證採用，且陸續已有中國山西、台灣的燃煤電廠計畫，與納諾進行合作方案，以解決霾害問題。

環保事業部分，納諾表示，為了解決水污染問題，中國昆山官方祭出限汙令，且預期其環保政策將會越來越嚴厲，不少企業斥資改善設備，目前已有包括富士康、南亞 (1303-TW) 與友達 (2409-TW) 等大廠，使用納諾廢水處理設備，且市場正在迅速擴張中。

雷射加工部分，有別於傳統雷射，納諾的切割技術為低溫式雷射，可廣泛應用於各種半導體製程，據悉，納諾今年已握有至少 6 億元在手訂單，未來放量出貨可期，將有機會取代傳統半導體製程。

法人指出，納諾去年起啟動環保產品佈局，有機會搶得環保先機，加上已取得不少雷射加工穩定在手訂單，今年下半年營運可望逐季走高。

納諾 - KY 擁有世界級的奈米粉體分級技術，致力於研發與產銷各式高端材料，並廣泛應用於民生、工業、化學、生醫等領域，從奈米材料出發後，跨足雷射切割與環保等市場，目前旗下有納米材料事業、散熱材料事業、環保事業與雷射切割事業等四大事業處。