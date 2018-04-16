國際醫學(000516-CN)牽手阿里巴巴 共建“互聯網+智慧醫療”

4月16日，國際醫學(000516-CN)與阿里巴巴及其旗下的阿裡健康簽署了《“新醫療”創新合作協議》及共同投資建設“阿里健康西安高新互聯網醫院”、共建“醫學人工智能實驗室”等協議，協議簽訂後，雙方將在“互聯網+醫療健康”領域開展一系列創新與合作。

國際醫學負責人告訴中國證券報記者，協議簽訂的同時，共建互聯網醫院、合作成立人工智能實驗室兩個項目率先落地。互聯網醫院將實現線上線下醫療服務資源的互通互聯，使優質的醫療資源可以更便捷的為廣大患者服務，而智慧醫院基于人工智能等新技術的應用，使患者獲得高品質的醫療體驗。“新醫療”既是“健康中國戰略”的具體落實，也將推動西部衛生健康事業的發展。

國際醫學以大健康醫療服務和現代醫學技術轉化應用為主業，近年來堅持科技創新和穩健經營相結合，已成為國内最大的上市醫療産業集團之一，此次與阿里巴巴合作將緻力于打造一家高标準的面向全國的互聯網醫院。

阿里巴巴旗下的阿里雲、阿里健康、螞蟻金服、釘釘等多個業務板塊均參與了和國際醫學的合作，并負責實施與國際醫學共建的五大項目，即“阿里健康西安高新互聯網醫院”、 “集團專有雲”、 “醫學人工智能實驗室”、“國際醫學智慧醫院”及“絲路衛生健康雲平台”。

據悉，雙方將共同推動“互聯網+”與三級甲等綜合醫院的深度結合，發揮資源互補優勢，打造國内一流的互聯網醫院，并探索建立“互聯網+醫療健康”的标準示範體系。雙方依托國際醫學旗下實體醫療機構——西安高新醫院，探索運用互聯網技術、基于實體醫療資源開展在線醫療服務，打破時間和空間限制，整合國内優質醫療資源，促進基本醫療衛生服務均等化，打造在線問診、藥品配送、線上預約線下就診等線上線下診療一體化服務模式，提供便民惠民的互聯網醫療健康服務。

此外， 共建的醫學人工智能實驗室將通過挖掘疾病、症狀、體征等之間的關系，將人工智能技術用于輔助診療中，幫助醫生做出更為精準的診斷和治療方案，提升一線診療水平。

來源：中證網

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