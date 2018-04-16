【港股解碼】蒙牛乳業2017年報淨利20.5億元，不到伊利三季報淨利的一半

10年前伊利股份(600887-CN)和蒙牛乳業（02319-HK）營業收入以及淨利潤都是旗鼓相當，蒙牛乳業大有超過伊利股份之態勢。2014年，蒙牛乳業與伊利股份一起進入中國乳企營業收入500億俱樂部。經過幾年發展，2017年報數據公布蒙牛乳業實現營業收入601.56億元（人民幣，下同），淨利潤20.48億元，而同期伊利股份公布三季報營業收入521億元，（全年營收大概率突破700億元），淨利潤49.4億元（全年大概率突破60億元）。不管是營業收入還是淨利潤，伊利股份都是遠遠甩出蒙牛乳業。

2017年來蒙牛乳業繼續關注創新，積極研發新産品以推動企業持續進步。針對消費者多元化、高端化和對健康有更高追求等發展趨勢，推出具差異性的新産品，提高品牌和營銷，獲得比較理想的成績。

蒙牛液態奶營業收入同比去年增長49億元

集團産品受消費升級及持續推出具有競爭力的新産品影響，産品線上的各大版塊均實現營收增長，其中主打産品液態奶表現亮眼，營收同比2016年增長49億元。産品整體保持良好增長，分析完産品在回頭看看集團的財務。

蒙牛與伊利財務指標對比

償債能力對比：蒙牛集團總資産保持穩定增長，2017年集團總資産爲581.39億元，同比去年491.24億元增長90億元，總負債爲310.3億元。資産的增長主要來自負債的提升，資産負債率爲53.37%，同比去年年底48.08%有所增加，側面顯示蒙牛集團今年在增加財務杠杆放大業務收入。流動資産爲260.1億元，流動負債爲225.6億元，流動比率粗略計算爲1.15，流動資産中短期投資比較多，短期來看集團償債能力正常，但集團流動負債對比同行業伊利股份相對較高。伊利股份2017年三季報顯示集團總資産爲471.3億元，總負債爲228億元，資産負債率爲48.37%，流動資産爲285.3億元，流動負債爲224.6億元，流動資産中貨幣資金爲215.4億元，流動比率爲1.27，可以明顯看出伊利股份負債率較蒙牛乳業相對較低，償債能力優于蒙牛乳業。

（數據來源：伊利、蒙牛曆年財報）

商譽及無形資産對比：2017年報公布數據蒙牛乳業商譽資産及無形資産分別爲45.3億元、21.9億元，伊利股份2017半年報公布的商譽資産及無形資産分別爲0和4.7億元。數據可以清楚看出蒙牛乳業的商譽及無形資産較多，而商譽資産主要是收購企業所付出的溢價形成，一旦被收購企業業務惡化就會形成壞賬，不確定性較強。無形資産由專利權，研發資本化，土地使用權等組成，其中研發費用資本化又具有較強的主觀性，後期可能會形成虛構資産。由兩個集團的無形資産以及商譽資産占比可以看出伊利集團的財務處理相對謹慎而蒙牛乳業財務處理相對激進。

（數據來源：伊利、蒙牛曆年財報）

盈利能力對比：近五年伊利淨資産收益率爲：2017年估算在25%；2016、2015、2014、2013年分別爲26.58%、23.87%、23.66%、23.15%。蒙牛乳業近五年淨資産收益率爲2017、2016、2015、2014、2013年分別爲9.06%、-3.6%、10.69%、10.94%、10.62%。上述數據可以看出伊利股份盈利能力明顯強于蒙牛乳業，伊利股份的股東最近連續五年所投資的淨資産收益率回報率均維持20%以上，而蒙牛乳業的股東所投資的淨資産回報率大大低于伊利股份股東投資淨資産的回報率。

（數據來源：伊利、蒙牛曆年財報）

綜合來看伊利股份和蒙牛乳業都屬于國際領先的乳制品企業，産品相識度較高，知名度較高。結合財務可以看出伊利股份在集團財務管理上相對蒙牛乳業占比優勢，不管是從償債能力、盈利能力以及處理財務報表的謹慎度上都優于蒙牛乳業。

作者：鄭鵬超

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