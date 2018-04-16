歐股盤前─美英法空襲敘利亞市場淡定 指數期貨走揚

美、英、法聯軍上週六對敘利亞進行空襲，週一 (16 日) 市場反應淡定，歐股盤前，主要指數期貨走揚。

台北時間週一下午 2 點 25 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.24%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.03%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.25%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.20%。

美、英、法聯軍上週六對敘利亞進行空襲，報復敘利亞政府軍在大馬士革近郊城鎮 Douma 使用化武攻擊一事。

三國聯軍在 45 分鐘空襲行動中，共發射逾百枚巡弋飛彈；美國防部表示，飛彈皆精準命中目標，未遭攔截。

美國總統川普稱此次行動為「精準攻擊」，並於推特上宣稱，「任務完成」。

美國政府也計畫對俄羅斯實施新一波制裁，主因在於，俄羅斯讓敘利亞政府在內戰中使用化武。

俄羅斯總統普丁則示警，稱西方國家對敘利亞的攻擊，將造成全球局勢混亂。

不過，中東緊張情勢升溫，對市場造成的影響，似乎不大，美股期指上漲，截至發稿，道瓊期指漲逾百點。

根據 CNBC 報導，週一早盤，油價未如預期大漲，布蘭特原油期貨下跌 1%，至每桶 71.85 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.85%，至每桶 66.81 美元。