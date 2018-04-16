三星也加入區塊鏈鼓吹者 將用此技術管理全球供應網

據《彭博》報導，做為全球最大的智慧手機及半導體製造商，南韓三星電子 (Samsung Electronics Co.) 正準備應用區塊鏈技術，來管理其龐大的全球供應網。

三星旗下主管物流及 IT 的子公司 Samsung SDS Co.，將負責使用區塊鏈技術來追蹤每年數百億美元的產品出貨情況。公司區塊鏈主管 Song Kwang-woo 表示，這套系統將能讓三星的貨運成本減少 20%。

目前全球企業紛紛表示會應用區塊鏈技術在各式領域，如跨境支付、追踪超市出售等業務，三星也不打算落後。Song 表示，區塊鏈將是三星數位變革的核心平台。

區塊鏈預計能為未來成為記錄交易、驗證和共享的方式，即使現況對企業影響極為有限，不過市調公司預計，到 2025 年，全球與區塊鏈相關的業務規模將達到 1760 億美元。

航運產業的區塊鏈支持者表示，區塊鏈技術可減少來回發送文書和與港口當局協調所需時間。三星 SDS 預計今年將負責 48.8 萬噸航空貨物和 100 萬 20 英尺標準貨櫃的貨運任務，其中最重要的，包括三星 OLED 螢幕及 Galaxy S9 手機。

高麗大學工業技術學教授 Cheong Tae-su 認為，區塊鏈技術能夠幫助三星，減少產品推出到實際出貨之間的時間間隔，有助較競爭對手的產品做出更快的反應，並改變中國等新興市場的消費者偏好。