中金：海南將成中國區域開放新試驗田

中國知名投行—中金公司周一發布簡評稱，中國最新發布的海南全面深化改革的指導意見，是新環境下中國全面擴大改革開放中的一環。與近期在金融、汽車、醫藥領域的產業對外開放相比，海南將成為區域層面加大開放步伐的又一試驗田。

簡評指出，旅遊消費對外開放、融入國家重大戰略兩項內容將成為海南發展特色，建議把握兩條主線投資機會：海南本地股或在海南有重點產業布局的公司；海洋強國、一帶一路、軍民融合、對外開放等相關主題。

簡評認為，在目前全球貿易保護主義擡頭的背景下，中國政府在地域、產業等層面的進一步開放有益於包括中國在內的全球合作夥伴實現協同發展、互利共贏。

新華社周六發布的《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》指出，以現有自由貿易試驗區試點內容為主體，結合海南特點，建設中國(海南)自由貿易試驗區，實施範圍為海南島全島。

以下是中金公司策略團隊的簡評：

落子一隅，放眼全球。本次《意見》出台重點針對海南一省，但其背景是新環境下中國全面擴大改革開放中的一環，與近期在金融、汽車、醫藥領域的產業對外開放相比，海南將成為區域層面加大開放步伐的又一試驗田。在目前全球貿易保護主義擡頭的背景下，中國政府在地域、產業等層面的進一步開放有益於包括中國在內的全球合作夥伴實現協同發展、互利共贏。

海南自由貿易港正式列入長期規劃，《意見》提出”四大戰略定位”及”四步走”發展目標。《意見》部署了海南的四大戰略定位，即全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心、國家重大戰略服務保障區，深度融入國家重大戰略並重點推進旅遊消費領域的對外開放。並明確規劃了”四步走”的發展目標，即2020年自由貿易試驗區建設取得重要進展、2025年自由貿易港制度初步建立、2035年自由貿易港模式更加成熟、本世紀中葉率先實現社會主義現代化。

旅遊消費對外開放、融入國家重大戰略兩項內容將成為發展特色。1)在旅遊消費領域，海南將加快發展現代服務業，推動旅遊業轉型升級。包括更加開放便利的離島免稅購物政策、跨國郵輪旅遊航線開發、海島開放、醫療開放、金融創新(如知識產權證券化)以及文化體育產業發展（如賽馬、競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票）等。逐步禁止銷售燃油車和防範炒房炒地投機也有助於化解開放過程中面臨的環保問題以及對於地產的過度依賴；2)海洋強國、”一帶一路”建設、以及軍民融合都是國家長期戰略目標，海南的地域優勢結合政策扶持有助於這些領域的推進。

兩條主線把握海南自由貿易港的投資機會，市場前期已經有所反映。我們認為與此前的上海自貿區、雄安新區等區域主題類似，在《意見》出台前後相關受益板塊有望受到市場的階段性關註，包括1)海南本地上市或在海南有重點產業布局的公司，尤其是旅遊、醫療、農業、科技、環保、交運、基建、地產等相關領域，如中國國旅等；2)海洋強國、一帶一路、軍民融合、對外開放等相關主題的關註度也或有所提升，如海蘭信等。前期海南本地股已經有所反應，過去兩周相對滬深300指數有3%左右的超額收益。在近期熱點轉換較快、投資者風險偏好不高的市場環境下，我們建議投資相關主題盡量自下而上選擇一些估值相對合理、有成長空間的質量個股來增加安全邊際。（路透上海)

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