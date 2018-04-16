永豐集團控股(01549-HK)：終止同恒和香港總部辦公室租賃協議

永豐集團控股(01549-HK)公告稱，公司與關聯方恒和香港已訂立終止協議以終止總部辦公室租賃協議，由2018年5月1日起生效。根據終止協議，公司與恒和香港須各自對終止總部辦公室租賃協議有關的所有事宜及費用負責;公司將獲免除其于總部辦公室租賃協議項下的付款及責任;及公司與恒和香港概不得由于終止總部辦公室租賃協議而向對方提出任何申索。

公告指，由於恒和香港直接由劉與量先生擁有50%及唐鴻琛女士擁有50%，而彼等各自為董事兼控股股東，故此恒和香港為公司關連人士聯系人。

根據公司日期為2017年9月15日的通函，全資附屬公司大中華船務已訂立正式買賣協議，大中華船務收購位于香港九龍青山道483A号卓匯中心17樓的單位之辦公室，有關收購已于2017年10月31日完成。該項收購為集團提供一個自置辦公室，從而(i)提供更多空間配合集團未來發展;(ii)帶來資本增值潛力;(iii)減低集團面對未來租金開支增加的風險;及(iv)确保集團營運持續。

訂立終止協議及據以終止總部辦公室租賃協議將讓集團得以有效利用其資源以及削減其租金開支及營運成本。

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