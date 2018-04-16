技嘉Q2板卡步入淡季 伺服器出貨可望持強

技嘉 (2376) 首季繳出逾 200 億元歷史新高的營收佳績，進入第二季，板卡因傳統淡季因素出貨將較上季下滑，但伺服器今年接單大好，貢獻業績將持強。此外，儘管目前 PChome 等通路上部分高階顯卡已經有貨，但仍有數款產品處於缺貨狀態，價格也未見鬆動，技嘉認為，高階顯卡需求仍佳，惟輝達將推新 GPU，新舊交替影響，加上以太幣 ASIC 專用機問世，恐影響礦卡需求。該公司認為，挖礦熱預料會延續到第三季，但顯卡或 ASIC 的分布比例則待觀察，至於電競換機潮，技嘉則是樂觀以對。



技嘉 3 月營收一舉衝高到 85 億元，較上月大增 87.5%，年增率達 97.15%，創下歷史新高紀錄，更推升首季營收達 201.77 億元，季增率達 30%，年增率逾 51%，同步創下新高紀錄。



3 月份就產品線來看，技嘉因伺服器大單出貨，單月貢獻營收的月增幅度高達 8 成，至於主機板的月增幅度超過 2 成，顯卡的月增幅度也將近 2 成。因此，首季顯卡業績占比 50-55%，主機板占比約 35%，伺服器占比逾 10%。主板出貨 300 萬片，顯卡約 120 萬片。



在獲利方面，法人指出，由於首季最高毛利率的高階主機板產品線出貨占比提升，可望推升單季毛利率表現，至於新台幣升值的影響相對輕微，預期技嘉首季財報可望表現亮麗。



而板卡出貨在第二季因傳統淡季 (含新舊機種交替) 因素影響，預計將較首季下滑，伺服器 3 月份大單出貨，拉高比較基期，4 月雖會下滑，但整季來看，可望持強於首季的表現。



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