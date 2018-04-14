紐約匯市─國際政局依舊為焦點 美元兌日元上漲至七週高點

美元兌日元週五觸及七周高點，儘管國際政局與貿易的擔憂持續，但投資人仍有部份風險胃口。

本週，美元指數則下跌約 0.4%。

週五，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數報 89.786，少有變動。

美元上漲至 107.54 日元，盤中高點為 107.78，週四尾盤報 107.32。

俄羅斯盧布兌美元週五下跌，1 美元報 62.060 盧布，週四尾盤報 61.694。由於俄羅斯與西方國家的政治緊張升高，盧布近來受到壓力。

貿易戰擔憂依舊持續。報導指出，白宮計畫加強對中國施壓，將提出新的關稅，並威脅禁止中國在美國進行科技投資。那些中國產品將被鎖定，下週可能公布。

川普總統已指示官員研究重新加入跨太平洋夥伴協定 (TPP) 的可能性。川普政府係於上任後不久，便退出了該協定。

投資人仍密切注意敘利亞風險。英國，法國與美國計畫聯合攻擊敘利亞，回應敘利亞涉及化武攻擊事件。

波土頓 Fed 銀行總裁羅森格林發表了鷹派談話，他說央行升息幅度可能大過預期。目前為止，Fed 預期今年將升息三次。

分析師說，若敘利亞出現正面消息，美元兌日元可望進一步上漲。美元若突破 107.90 日元，下一檔壓力在 108.57。若跌破 106.95 支撑，下檔目標在 106.43。