分析員﹕港股將低開 30500點至31200點上落

上周五美國股市再次下挫，與地緣政治局勢再有新變化不無關係，市場人士相信今日大市將會低開，預料在30500至31200點之間上落。

道瓊斯指數錄得逾百點跌幅，收市報24360點，跌122點或0.5%，標準普爾指數收市報2656點，跌7點或0.3%，納斯達克指數收市報7106點，跌33點或0.5%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7264點，升6點或0.1%，德國DAX指數收市報12442點，升27點或0.2%，法國CAC指數收市報5315點，升6點或0.1%。

港股在美預託證券(ADR)走勢個別發展，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報77.14元，較本港收市價高1.1%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.38元，較本港收市價高0.7%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報21.64元，較本港收市價低1%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報10.27元，較本港收市價低0.7%。

在最近一段時間，大市不時出現單日轉勢，這種波動市，足以讓投資者感到疲累。畢竟是決定入市撈貨，或是沽貨均難以作出決定。其實目前投資者要考慮最少三個因素，第一是中美之間貿易戰最新情況，第二是資金由港元轉換成美元的速度，三是地緣政治局勢會否進一步緊張，要綜合三大因素作出考慮。可是從上周五VIX指數來看，目前投資者對後市走勢並非太擔心，所以暫無需要急於大幅度沽貨離場，同時在考慮離場時，要考慮時機及節契奏，急於出貨反而會更易受到重大損失。隨著投資者開始將手頭港元轉換成美元，香港銀行體系內的港元結餘逐步下降，惟在未來一段時間銀行體系內的港元結餘仍超過1600億元，無需太擔心因而銀行會宣布加息。所以地產股及收租股仍可以持有，銀行股要伺機入貨。

對於後市走勢，時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會低開，並預期後市仍相當波動，將於30500至31200點之間上落。

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