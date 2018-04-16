東森轉投資東森購物發展自營商品事業，法人估東森購物今年獲利創高

【財訊快報／劉居全報導】東森國際 (2614) 去年獲利創 40 年來新高，轉投資東森購物在營運策略上以多通路發展，去年營收 139 億元，獲利 4.8 億元，法人預估 2018 年營收可達 175 億元，按照 2018 年第一季獲利推估，全年獲利可望創下新高，預計將於 2020 年達到 500 億元企業總市值願景。而東森全球新連鎖事業於 14 日舉行開幕啟動大會。2018 年東森集團發展「自營商品事業」--- 美妝保養品、保健品、食品等，透過社交電商提供智慧生活科技服務，「東森全球新連鎖事業」，擁有東森集團豐富資源與電商整合資源平台、兩大動能引擎，完整構築東森多角化經營生態圈，東森新連鎖事業體今年預計達成 10,000 名加盟店主加入，創造享有東森購物的 200,000 名忠誠消費者、為台灣目前悶經濟創造至少 10,000 個就業機會，2018 年東森新連鎖事業目標 3 億元營收。加上東森集團今年投資香港草莓網，正式進軍全球美妝跨境電商市場，未來東森集團事業版圖將跨足大陸、展望全球。



東森集團執行策略長王令麟表示，「東森全球新連鎖事業」憑藉東森嚴選的精神，瞄準保健市場及台灣優質美妝的全通路發展，透過經銷分享社交電商，凝聚經銷商的新連鎖經營形態模式創造財富，東森全球新連鎖事業以其東森嚴選的力量，結合集團的科技數據力量，打造財富共創、分享經濟。



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