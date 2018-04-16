海南自貿港擬發展彩票賽馬 香港賽馬會：樂意交流

國家主席習近平前天宣布支持海南建成全球最大自由貿易港後，新華社昨天發布國務院《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》全文，具體列出自貿港建設時間表，預計二○二五年自貿港制度初步建立。 文件又提到鼓勵海南發展賽馬運動等，探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票。 冀2035年自貿港制度發展成熟 《意見》提出「四步走」，到二○二○年，自由貿易試驗區建設取得重要進展，國際開放度顯著提高；到二○二五年，自由貿易港制度初步建立，營商環境達到國內一流水平；到二○三五年，自由貿易港的制度體系和運作模式更加成熟，營商環境躋身全球前列；到本世紀中葉，形成高度市場化、國際化、法治化、現代化的制度體系，成為綜合競爭力和文化影響力領先的地區。 今後海南將有四大戰略定位：全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心、國家重大戰略服務保障區。在旅遊方面，將實施更加開放便利的「離島免稅購物」政策，提高免稅購物限額；支持海南開通跨國郵輪旅遊航綫；允許酒店接收國家批准落地的境外電視頻道等。 《意見》又提到，支持在海南建設國家體育訓練南方基地和省級體育中心，鼓勵發展沙灘運動、水上運動、賽馬運動等項目，支持打造國家體育旅遊示範區。探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票。 香港賽馬會表示，注意到有關報道，馬會一直支持國家體育總局、中國馬業協會和廣東省政府部門建設及推廣馬術運動，但未曾與海南省政府部門就賽馬運動進行任何討論，若然將來獲得邀請，會方十分樂意與對方進行意見交流。 無綫新聞則引述澳門大學博彩研究所長馮家超指出，中央未有公布海南開設賭場，但現時賽馬只佔澳門博彩收入百分之一，料海南搞賽馬難以吸引澳門的賭客，因為賽馬本身不同於一般的幸運博彩遊戲。 他分析，賭場遊戲隨機性很高，如果知道遊戲規則，無論在哪裏玩，基本上遊戲規則都一樣。賽馬則不同，馬匹隻隻不同，所以一定要熟知馬匹和騎師，亦要懂得場地本身是硬還是軟，更重要是出賽時的環境因素，都可能對賽馬勝負有很大影響。 也有學者認為，即使海南日後准許賽馬，都不會對港澳構成競爭，相信在「粵港澳大灣區」的協同效應下，三地可互補不足。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)