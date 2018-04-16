利嘉閣：二手放盤量長期低迷

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，最近市場缺乏焦點新樓盤開賣，加上中美貿易戰牽起，拖慢二手市場成交。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在剛過去的周末日(4月14至4月15日)十大指標屋苑累錄9宗二手買賣個案，較上周末(4月7至4月8日)的8宗回升13%，唯仍屬個位數字水平，未見突破。

廖偉強指出，中美貿易戰牽起，同時發展商未有焦點新盤開賣，加上今年過去3個月已有一些大型項目消化了客源，在二手市場長期缺乏放盤下，二手成交量普遍未有起息。唯代政府放寬針對樓市措施及發展商推出大型焦點項目，才有望再帶動二手成交氣氛。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，九龍區錄得6宗成交，較上周同期增加1倍，為交投最活躍之地區；新界區有2宗成交，按周跌一半；至於港島區只有1宗成交，與上周同期持平。若以屋苑劃分，黃埔花園領頭，錄得4宗成交，其次為嘉湖山莊，錄得錄２宗成交；康怡花園、新都城及美孚新村各錄得１宗買賣，而其餘5個屋苑則未錄得成交。

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