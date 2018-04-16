恒芯中國(08046-HK)接獲聯交所通知將開展取消公司上市地位

恒芯中國(08046-HK)公布，公司接獲聯交所日期為4月13日之函件，表示聯交所經考慮下列各項後，決定根據GEM上市規則第9.04條暫停股份買賣，並根據GEM上市規則第9.14條開展取消公司之上市地位。

函件提到，近年來，集團之原有主要業務包括提供有線電視服務，無線移動數位電視及廣告顯示屏幕業務，電子零配件貿易已減少至極低營運水平，導致自2013年以來錄得淨虧損。公司並無證明上述任何原有業務將獲得改善及可支持可行之可持續經營。

其次，集團之新業務並無證明其可行性及可持續性，及公司並無表明有足夠資產令其可從事一項可行及可持續業務。

公司須於該函件日期起計6個月期間屆滿前至少10個營業日(即9月27日)提交復牌建議，以證明其擁有足夠業務運作或資產水平。倘公司未能於上述限期前提交可行的復牌建議，聯交所將開展取消公司之上市地位。

公司可能於4月24日或之前要求上市委員會覆核該決定。倘公司並無作出任何覆核申請，股份將自4月25日上午9時正起暫停買賣。在此之前，股份買賣將會繼續。公司仍在審閱該函件，並正就該函件與公司之法律及財務顧問進行討論，並將積極考慮提出要求將該決定轉交上市委員會進行覆核。

據恒芯中國2017 年年報，去年收購本港一間證券行，開始從事證券經紀業務。

恒芯中國於2003年創業板上市，現時的主席拿督林東洋及副主席兼行政總裁陳榮斌均於2016 年加入公司。但今年2 月內訌，林東洋突然提出召開特別股東會，罷免包括陳榮斌在內的董事會成員，最後要求無效。半個月後，名叫邵朱的人透過旗下公司尚星，以3100萬元左右入股恒芯10.11%股權，剛好符合資格要求召開特別股東會，再次提出罷免陳榮斌及另一執董袁公林，並提名邵朱等6 人加入董事會，股東會將於本周五舉行。

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