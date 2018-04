昊天發展(00474-HK)7億收購全球電視及活動製作業務

昊天發展(00474-HK)公布,收購從事媒體及娛樂業務之Done and Dusted Productions Limited(目標公司)之全部已發行股本,收購代價為8960萬美元(約7.034億港元),其中37.5%將以現金支付,餘下62.5%將發行6.19億股代價股份支付,相當於擴大後股本11.2%,每股作價0.71元,較上周五收市價0.28元溢價153.57%。

賣方為Simon Pizey、Gae Stewart、Hamish Hamilton、Melanie Fletcher,他們分別持有目標公司已發行股本之30%、30%、30%及10%股權。

Done and Dusted Productions Limited及其附屬公司於2017年及2016年度稅後盈利分別為1,363,669英鎊及3,374,799英鎊。

Done and Dusted Productions Limited及其附屬公司主要從事全球電視及活動製作業務,並曾舉辦及拍攝維多利亞的秘密時裝表演(Victoria’s Secret Fashion Show)、站起來對抗癌症(Stand Up To Cancer)、英國電影及電視藝術學院(BAFTA)電視獎、勞倫斯世界體育大獎(Laureus World Sports Awards)、尼克兒童運動選擇獎(Nickelodeon Kids Choice Sports Awards)、CNN英雄(CNN Heroes)等活動,亦曾為樂壇若干著名歌手拍攝影片,包括凱蒂.佩里(Katy Perry)、U2、滾石樂隊(The Rolling Stones)及碧昂絲(Beyoncé)。Done and Dusted Productions Limited及其附屬公司亦曾製作關於2012年倫敦奧運開幕式及閉幕式之電視廣播。

收購事項提供良機,使集團可注入具創意及富經驗之管理團隊及優質高端的客戶基礎。集團將投放資源於目標集團促使其開發自身知識產權及相關業務,並擴展至中國媒體製作市場,及進一步發展其於中東、英國、美國及歐洲之現有市場。

