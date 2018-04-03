現金減資牌失靈 東森為何跌停作收法人這樣解釋

近期現金減資題材推升不少個股股價走揚，不過，東森 (2614-TW) 在去年獲利創高並於昨 (2) 日發布重訊公告將減資 2 成，亦即每股將退給股東 2 元後，今 (3) 日股價反而不見慶祝行情甚至以跌停板作收，法人分析原因是，認為即便退還股東 2 元，退回的現金並不如預期。

東森近年除了於 2013 年發放每股 0.5 元的現金股利外，均未發放股利，而 2017 年在出售東森電視股權的挹注下，全年獲利創高，市場期待其股利政策。

而東森昨日宣布，由於可分配盈餘提列 10% 法定盈餘公積及特別盈餘公積後僅餘 4682 萬元，每股可分配股息 0.06 元，因金額太小董事會決議不分派股利，改以現金減資每股 2 元方式分配給股東。

儘管以 2 日收盤價 14.9 元計算，現金殖利率高達 13.4%，但若以去年每股純益 (EPS)3.63 元來看，法人認為，較原先市場預期的現金發放還來得低。

東森本次減資金額 13.92 億元，減資後股本為 55.68 億元，減資比率 20%，東森強調，今年除財務結構獲得大幅改善，營運面的發展也相當樂觀。

事實上，東森今年獲利展望樂觀，上海東森企業發展股權出售案獲利 20.38 億元預計於上半年入帳，每股貢獻 2.93 元，再加上轉投資東森購物業績持續攀升，挹注收益也受到期待。

至於過去幾年拖累獲利表現的航運事業，今年有 3 艘營運船舶陸續於 4 月、7 月和 8 月租期屆滿且不再續租，剩餘的 3 艘船舶營運對財報的影響將大幅降低。

東森指出，目前帳上受船舶合約影的累計未實現損失僅餘 2.17 億元 (每股影響數為 0.31 元)。