[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊

04月13日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/13 直得、美時、易威、金麗科、振維、盈正、商店街、青雲、建達、茂綸、康呈、佳邦、沛亨、生華科 、建暐、保銳 04/12 直得、美時、昇銳、振維、堡達、盈正、艾恩特、濟生、商店街、康呈、佳邦、沛亨、生華科、慧智、元太 04/11 直得、美時、易威、精確、益通、振維、堡達、艾恩特、濟生、商店街、大宇資、康呈、佳邦、沛亨、 生華科、達爾膚、慧智、元太、英格爾 04/10 直得、遠昇、及成、振維、雙喜、沛亨 04/09 直得、寶島極、彬台、力麒、中連貨、富旺、保瑞、達爾膚、慧智 04/03 寶島極、彬台、勝昱、青雲、慕康生醫、凱鈺、智冠、力麒、寬魚國際、保瑞、亞獅康-KY、達爾膚 、保銳、常珵、關中 04/02 易飛網、寶島極、佰研、金麗科、堡達、雙美、慕康生醫、凱鈺、力麒、寬魚國際、捷波、保瑞、達爾膚 、保銳、常珵、英格爾、關中 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 04月份累計次休市：01、04、05、06、07、08、14、15、21、22、28、29 代號 名稱 次數 注意交易日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1597 直得 05 09、10、11、12、13 1795 美時 03 11、12、13 1799 易威 02 11、13 2734 易飛網 01 02 3089 遠昇 01 10 3095 及成 01 10 3115 寶島極 03 02、03、09 3128 昇銳 01 12 3162 精確 01 11 3205 佰研 01 02 3228 金麗科 02 02、13 3379 彬台 02 03、09 3452 益通 01 11 3520 振維 04 10、11、12、13 3537 堡達 03 02、11、12 3628 盈正 02 12、13 3646 艾恩特 02 11、12 4111 濟生 02 11、12 4304 勝昱 01 03 4728 雙美 01 02 4965 商店街 03 11、12、13 5386 青雲 02 03、13 5398 慕康生醫 02 02、03 5468 凱鈺 02 02、03 5478 智冠 01 03 5512 力麒 03 02、03、09 5516 雙喜 01 10 5604 中連貨 01 09 6101 寬魚國際 02 02、03 6111 大宇資 01 11 6118 建達 01 13 6161 捷波 01 02 6219 富旺 01 09 6227 茂綸 01 13 6236 康呈 02 11、12、13 6284 佳邦 03 11、12、13 6291 沛亨 04 10、11、12、13 6472 保瑞 03 02、03、09 6492 生華科 03 11、12、13 6497 亞獅康-KY 01 03 6523 達爾膚 04 02、03、09、11 6615 慧智 03 09、11、12 8069 元太 02 11、12 8092 建暐 01 13 8093 保銳 03 02、03、13 8097 常珵 02 02、03 8287 英格爾 02 02、11 8941 關中 02 02、03 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 97 附記：03月份注意股票及次數 1268 漢來美食 (04)、 1597 直得 (01)、 1781 合世 (03)、 2067 嘉鋼 (05) 3064 泰偉 (03)、 3073 凱柏實業 (08)、 3089 遠昇 (04)、 3114 好德 (03) 3115 寶島極 (04)、 3128 昇銳 (08)、 3205 佰研 (02)、 3224 三顧 (02) 3228 金麗科 (09)、 3230 錦明 (01)、 3265 台星科 (01)、 3287 廣寰科 (04) 3288 點晶 (03)、 3297 杭特 (03)、 3310 佳穎 (01)、 3354 律勝 (02) 3372 典範 (01)、 3452 益通 (02)、 3512 能緹 (03)、 3540 曜越 (01) 3642 駿熠電 (01)、 3652 精聯 (03)、 3709 鑫聯大投控 (02)、 4103 百略 (03) 4123 晟德 (04)、 4138 曜亞 (02)、 4147 中裕 (01)、 4168 醣聯 (02) 4303 信立 (04)、 4432 銘旺實 (01)、 4550 長佳 (02)、 4609 唐鋒 (04) 4721 美琪瑪 (03)、 4728 雙美 (02)、 4972 湯石照明 (07)、 4995 晶達 (01) 5011 久陽 (01)、 5016 松和 (01)、 5211 蒙恬 (02)、 5255 美桀 (07) 5278 尚凡 (02)、 5281 大峽谷-KY (09)、 5302 太欣 (03)、 5324 士開 (02) 5344 立衛 (06)、 5386 青雲 (09)、 5398 慕康生醫 (03)、 5410 國眾 (05) 5450 寶聯通 (03)、 6107 寬魚國際 (02)、 6111 大宇資 (01)、 6118 建達 (06) 6148 驊宏資 (01)、 6150 撼訊 (09)、 6161 捷波 (06)、 6203 海韻電 (03) 6219 富旺 (01)、 6221 晉泰 (01)、 6222 上揚 (04)、 6228 全譜 (02) 6240 松崗 (11)、 6242 立康 (01)、 6247 淇譽電 (01)、 6270 倍微 (02) 6290 良維 (01)、 6298 崴強 (01)、 6472 保瑞 (09)、 6486 互動 (02) 6492 生華科 (01)、 6499 益安 (06)、 6523 達爾膚 (01)、 6532 瑞耘 (02) 6535 順藥 (03)、 6615 慧智 (02)、 8024 佑華 (05)、 8032 光菱 (01) 8047 星雲 (02)、 8059 凱碩 (01)、 8068 全達 (01)、 8076 伍豐 (01) 8093 保銳 (07)、 8097 常珵 (02)、 8111 立碁 (03)、 8409 商之器 (03) 8423 保綠-KY (05)、 8476 台境 (04)、 8913 全銓 (02)、 8930 青鋼 (02) 8938 明安 (04)、 8941 關中 (01)