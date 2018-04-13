報稅季節快到 今年稅制有5大改變 善用3招精省荷包

報稅季節快到了，公勝財顧執行副總張道麟指出，今年報稅的稅制有免稅額調高等 5 大改變，公勝保經戰略長李正偉建議民眾可善用免稅額提高搭配課稅級距調整等 3 個原則精省荷包。

張道麟表示，今年報稅的稅制有５大改變分別是免稅額調高；課稅級距金額調高；退職所得課稅門檻調高；公益出租人每屋每月享 1 萬元租金收入免稅額度；基本生活費若總額超過免稅額 / 扣除額，其差額可在綜合所得中扣除。

公勝保經戰略長李正偉表示，只要搞懂這些變化，搭配 3 大原則，今年報稅就能精打細算省很大，建議民眾不妨善用以下 3 個原則精省荷包：

原則 1：人人都適用的好康－免稅額提高搭配課稅級距調整

今年報稅是申報去年所得，因此 2017 年綜所稅免稅額每人全年從 8.5 萬元提高至 8.8 萬元，滿 70 歲以上者由 12.75 萬元調高為 13.2 萬元。另外，課稅級距也調整，舉例來說，第一級適用稅率 5% 的全年綜所淨額，自 52 萬元提高至 54 萬元；第二級適用稅率 12% 綜所淨額為超過 54 萬元至 121 萬元。因此，光靠這這個利多，今年每個報稅族都可以少繳一些稅。

原則 2：納保法上路，每人可享基本生活費 16.6 萬元不課稅

納保法是去年剛上路的政策，保障每人每年享基本生活費 16.6 萬元不課稅。張道麟舉例說明，以 1 家 4 口含夫妻兩人單薪家庭且採標準扣除額為例來計算，當年度維持家庭基本生活費為 66.4 萬元（16.6 萬元 * 4）；目前所得稅法規定的免稅額 34.2 萬元（8.8 萬元 * 4）、標準扣除額 18 萬元、薪資特別扣除額 12.8 萬元，合計為 65 萬元，與基本生活費的差額 1.4 萬元 (=66.4 萬 - 65 萬)，這 1.4 萬元可在申報綜合所得總額中減除，不用課稅。

原則 3：每年每人有 2.4 萬元的保費列舉扣除額

每年所繳交的「保費」多可以列入列舉扣除額從所得中扣除，包含各種人壽保險、健康保險、傷害保險與年金保險等，以及因職業不同而加保的勞工保險、軍公教保險，或是沒工作期間繳的國民年金保費，李正偉提醒，民眾最容易忽略的旅行平安險、自費投保的團險、學生平安保險等，都可以列入每年的保費列舉扣除額。不過，像是汽車險、住宅火險等財產保險則不能被列入可扣除額。

目前政府提供每人每年的保費列舉扣除額額度是 2.4 萬元為限。

舉例來說，假設小亨去年總共繳出 6 種保費（如下表），他今年可列入扣除額的保費則分別如下：

小亨 2017 年的保費明細

另外，在報稅時，如果是家人的保費，只要是同一個申報戶，配偶與申報受扶養直系親屬的保費也可以列入扣除額。且「要保人」及「被保險人」必須在同一申報戶內。即使是直系血親，但若子女已成年並自行報稅，以子女為被保險人，父母為要保人的保單，不能列舉扣除。但要保人若更改為子女時，因要保人及被保險人皆為同一人，可在子女自己的申報戶中列舉扣除。

最後，李正偉也提醒，今年的稅制有新改變，例如所得稅改取消 45% 課稅級距，最高課稅級距降至 40%，以及其他免稅額、扣除額的調整，這是屬於 2018 年度所得、明年 5 月申報才適用，民眾千萬不要混淆而誤報，或是透過網路申報管道，系統會自動帶出資料並試算，即可避免這類錯誤。

