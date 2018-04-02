走過去年轉型年 智冠今年營運表現將優於去年

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 董事長王俊博表示，今年第 2 季末將有新手遊《吞食天地 M》上市，智樂堂負責美術製作的遊戲《尋秦記》也可望在年底前上市，在新遊戲陸續上市貢獻營運下，今年營收表現可望優於去年。

針對本業 MyCard 點數平台，王俊博表示，今年將改變過去服務模式，過去習慣讓玩家接受智冠的想法與服務，而從今年起，將逆向、換位思考，站在玩家與遊戲商的角度提供服務，第一步將會從今年 5 月推出的現金折價券切入，導引玩家下載手遊 App，降低玩家玩遊戲的付費成本，藉此吸引玩家。

另一方面，王俊博有感於網咖日益萎縮，全台只剩下 200 至 300 家，因此今年起將會在網咖推電競遊戲，讓玩家能在網咖玩最新的 PC 遊戲，活化網咖動能，並強化電競遊戲在網咖的重要性，促使網咖業者願意繼續投資。

遊戲研發部分，王俊博指出，遊戲研發子公司中華網龍將以 MMORPG 手遊為研發重點，發揮大型線上遊戲開發優勢，今年 6 月至 7 月就會在台港澳地區推出《吞食天地 M》手遊，《黃易群俠傳》也將在年底或明年初上市。

旗下智樂堂去年轉型美術外包後，營運成效漸顯，王俊博表示，今年主力發展遊戲美術製作服務，結合智冠音樂中心遊戲配樂資源，與國內外遊戲研發商合作，負責美術製作的遊戲《尋秦記》若能在年底前上市，可望增添營運動能。

至於電子支付業務，王俊博指出，智付寶從 4 月 1 日起與藍星合併，並去掉三分之一人力，從原先的 180 人縮減至 120 人，2 家公司將結合各自優勢，未來盼能持續開拓目前較為擅長的代收代付領域，藉此帶動今年金流規模達損益平衡點的 300 億元，也將會持續拓展其他使用通路。

不過，王俊博認為，目前台灣電子支付發展仍屬於初期投資階段，得待市場環境改變或漸趨成熟，才可望有較明顯的業績貢獻，他並強調，目前代收代付的消費者，都能成為未來拓展電子支付的目標對象。

整體而言，王俊博認為，今年在旗下網龍新遊戲產品、智樂堂負責美術製作的遊戲《尋秦記》陸續上市，加上遊戲新幹線取得新遊戲台港澳代理權推升下，營收表現可望較去年佳。