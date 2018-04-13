安勤宣示今年為物聯網元年 布局明、後年發酵 為成長第二引擎

IPC 廠安勤 (3479) 布局物聯網 (IoT) 商機，宣示今年為物聯網元年，打造 IoT 雲端匯聚平台，導入以服務為主 (SaaS) 的商業模式，包括智慧零售、智慧醫療、智慧工廠與智慧交通等垂直領域有斬獲，將成第二個營運成長引擎，明、後年發酵。而今年成長引擎為美國投票機與醫療 ODM、工控等貢獻。安勤總經理張嘉哲指出，去年美國投票機專案就挹注了下半年不少業績，帶動業績成長，今年新案陸續在第二季、第三季有所貢獻；至於醫療 ODM 業務有新案進場，同時既有醫療板卡客戶也釋出系統新單。



有鑒於物聯網趨勢發酵，安勤近年積極布局相關垂直應用領域。週四 (12 日) 召開的法人說明會當中，張嘉哲揭櫫了該公司轉型的三大策略，其一為成立 IoT 雲端匯聚平台，加強生態系合作；其二為發展新思維，轉型以服務為主 (SaaS) 的商業模式；第三則為主導各垂直領域的創新發展，開發軟硬體整合解決方案，並在匯聚數據分析後，取得優化服務。



不過，張嘉哲說，IoT 領域甚廣，安勤只會聚焦在零售、醫療、製造與交通等領域，至於博弈因產業特性，則不會導入 IoT。他宣示今年是安勤的 IoT 元年，相關布局逐漸有所斬獲，不過，真正發酵的時間點將落在 2019-2020 年，成為該公司營運成長的第二個引擎。



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