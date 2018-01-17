安勤今年展望看俏 物聯網、醫療領域有斬獲 股價強勢

工業電腦安勤 (3479-TW)) 積極布局物聯網領域，董事長劉琍綺指出，去年營收較前年略微下滑，是受新台幣升值影響，以美元計算營收仍較前年成長 2%，今年物聯網應用擴散，加上醫療有新斬獲，另外投票機也獲追單，全年估成長 1 成以上，利多激勵今 (17) 日股價表現，盤中一度上漲近 3%，收復季線與半年線支撐。

劉琍綺指出，去年整體表現較差，主要原因來自匯率，全年匯損約 1500 萬元內，不過下半年接單動能回溫，法人看好第 4 季獲利表現也持穩，雖受匯率影響較第 3 季略為下滑，單季每股純益在 1 元以上。

劉琍綺表示，今年仍有 2 位數成長，主要在物聯網的布局逐步見到結果，另外醫療領域也有斬獲，子公司取得美國內視鏡電子醫療推車訂單，搭上美國醫療系統不插電趨勢，出貨展望看俏。

另外，安勤也推出室內定位系統，積極與美國的老人照護中心接洽，可以有效掌握失智老人的行蹤。

中國部分則由於基期較低，因此今年也有倍數成長的幅度，去年比重約 5%，今年營收比重將增加，同樣也是物聯網、工控與醫療相關產品；另外安勤去年下半年開始出貨的投票機，出貨量 4000 台，預計第 1 季出貨量持穩，預計出貨 5000 台，且訂單數量持續成長，總出貨量將達萬台以上。

安勤指出，今年的訂單都是中型等級，因此若有其他新機種換機需求，將推升今年營運表現，除醫療、物聯網外，今年博弈訂單也略為成長，不過物聯網今年仍在初期階段，因此預期營收貢獻仍有限。

整體來看，安勤預期，第 1 季營收將與第 4 季約略持平，維持旺季動能，不過第 1 季有工作天數不足因素影響。