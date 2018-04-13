歐股盤中─基礎資源類股表現佳 主要指數漲跌互見

美國總統川普日前暗示，不會立即攻打敘利亞，且稱美中兩國可望化解貿易衝突，市場擔憂情緒緩解；週五 (13 日) 早盤，歐股主要指數漲跌互見。

台北時間週五下午 6 點 1 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.22%，英國 FTSE 指數下跌 0.08%，德國 DAX 指數上漲 0.51%，法國 CAC 40 指數上漲 0.25%。

根據 CNBC 報導，基礎資源類股表現亮眼，早盤上漲約 1.2%；其中，芬蘭 Stora Enso 紙業股價大漲近 4%。

福斯汽車集團 (Volkswagen) 執行長換人，早盤股價小漲 0.5%；不動産業者 Klepierre 股價重挫 12%。

川普日前於推特發文表示，對敘利亞動武的時間，「可能很快，也可能不快」，暗示不會立即攻打敘利亞。

川普也說，他正在考慮重新加入跨太平洋夥伴協定 (TPP)；此外，他也宣稱，美中兩國有望化解貿易衝突，最後可能不會互相加徵關稅。

上述消息一出，市場擔憂情緒緩解，週四美股收高，標普 500 指數收漲 0.8%，那斯達克指數收漲 1.1%，道瓊工業指數收漲 1.2%。

敘利亞、貿易戰緊張情勢降溫，市場將焦點轉回企業財報表現。