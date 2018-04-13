韓財政部綠皮書指出 出口好轉推動經濟持續復甦 但未帶動就業

韓聯社報導指出，韓國企劃財政部在週五 (13 日) 發佈的《最近經濟動向》(綠皮書)4 月刊中指出，出口好轉推動韓國經濟持續回暖，但就業形勢仍舊不理想。2 月韓國規模以上工業增加值增長 1.1%，設備投資較前月增長 1.3%，零售月比值增長 1.0%。3 月份出口年比值增長 6.1%，連續 17 個月保持增勢。百貨店和折扣店銷售年比值分別增長 5.5% 和 14.9%，國內信用卡消費額年比值增長 1.2%。



此外，因「薩德」矛盾大減的訪韓中國遊客年比值增加 13.3%，時隔 13 個月實現正增長。國產汽車本土銷量年比值減少 3.5%，連續兩個月減少。



然而，經濟回暖仍未帶動就業。3 月份就業人數增幅為 11.2 萬人，連續第 2 個月增幅小於 20 萬人。考量到到去年月均增幅為 31.6 萬人，3 月就業人數增幅極小。



另外，3 月份消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上升 1.3%，股市較前月上漲，韓元兌換美元升值，公債殖利率下滑。



韓國政府表示，受益於全球經濟改善態勢，韓國經濟回暖走勢將持續一段時間，但就業情況依舊嚴峻，且經貿問題、美國升息等國內外風險因素依舊存在。



針對這些問題，韓國政府將加強風險管控，把握好政策方向，大力實施支持青年就業、旨在振興地方經濟的第二期政策等主要經濟政策。







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