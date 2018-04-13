群創不辦法說 法人關注收購LTPS廠對現金流影響與產能調整效益

台股進入法說明會旺季，友達 (2409)、瑞儀(6176)，以及中光電(5371) 三家面板暨相關零組件廠不約而同，選在 4 月 26 日同天召開法人說明會，然而，群創 (3481) 卻是反其道而行，宣布自今年不再自辦法人說明會，其年度、季度財務報告將按規定進行公告與申報，維持經營資訊公開透明之原則，改以提供市場動態等文字說明。大陸 10.5 代線面板線產能大舉開出，自去年 7 月之後，面板報價跌跌不休，產業景氣循環進入收縮期，群創單月營收在去年 3 月寫 315 億元高峰之後，單月營收就未曾站回 300 億元，今年第一季營收為 668 億元，季減率 15.6%，年減率 22.39%，創下近七個季度新低。



就首季面板價格跌勢來看，毛利率恐面臨一成保衛戰，市場都在關注第一季獲利表現，面板景氣時值重要轉折期，群創決定以「書面」說明，取代問答互動式線上法說會，能不能滿足法人圈、投資人對於產業問題需求，有待觀察。



法人圈還在觀察群創，如何因應這波景氣循環，其以重返 TV 整機策略來迎戰，但整機組裝供應鏈戰線拉長，庫存水位上升，有別於以往單純面板玻璃銷售，儘管同集團夏普積極衝刺大陸品牌市占率，目前看來效應不明顯，另外就是向鴻海 (2317) 集團以 300 多億元，買下路竹 6 代 LTPS(低溫多晶矽)產線，對於現金流的影響性？主要這波面板產能大戰，短時間不易改善，尤其最大挑戰是在明年，並非今年，面板廠必須保留「銀彈」來過冬，群創卻花了 300 多億元買了 LTPS 廠，該廠的產能調整效益又是另一個考驗。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』