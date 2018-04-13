柯米出書 抨擊川普是不道德的說謊者 像個幫派老大

根據 MarketWatch 分析報導，在即將出版的新書中，前聯邦調查局 (FBI) 局長柯米 (James Comey) 抨擊川普總統是不道德而且病態的說謊者，迷戀於個人崇拜，像個幫派老大。

"更高的忠誠: 真相，謊言與領導力" 是一本無所不談的爆料書籍，定於週二上市。但部份媒體機構，包括華盛頓郵報，紐約時報與洛杉磯時報，於週四獲得了搶鮮版，並公布了摘要內容。

「現在發生的事，並不正常，」柯米在書中寫道。「這不是假消息。」他說，並形容「川普總統就像森林大火。」

在書中，去年五月被川普開除的柯米以嚴肅的眼光透視總統。他說川普是一個幾乎完全以自我為中心的人。

柯米形容，在一次會議中，川普似乎只關心 "他們會如何捏造俄羅斯干預大選的報導"，而非未來如何避免這類問題，還有在另一次會議中，川普如何要求他忠誠。

「我需要忠誠，也期待忠誠，」柯米稱川普如此說。

「我完全不想同意他的要求，所以只好沉默，」他寫道。「他的雙眼無神，我盯著他的臉頰，心中想著，總統完全不了解 FBI 所扮演的角色。」

他的新書已登上亞馬遜排行榜冠軍。ABC 新聞台定於週日晚間 22:00 播出對柯米的一小時專訪，消息人士說，這項專訪將震撼總統與他的團隊。