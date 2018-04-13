WTO呼籲各國領袖自制 貿易戰開打將危及全球經濟

世界貿易組織 (World Trade Organization, WTO) 周四對全球領導人警告，貿易戰將對經濟帶來重大損害，呼籲各國政府能自我克制。

據《CNN Money》報導，WTO 祕書長 Roberto Azevêdo 表示，如果各國採取嚴格自我保護的貿易政策，在針鋒相對的過程中，可能讓情況失控，當前強勁的貿易成長可能很快就被削弱。

美國總統川普威脅要對 1500 億美元的中國進口商品課稅，北京表明將進行報復。同時，目前也沒有進行談判的跡象。

Azevêdo 在 WTO 年度報告中說：「我敦促各國政府保持克制，透過對話及認真的接觸，來解決分歧。相互報復的循環，是世界經濟最不需要的。」

WTO 數據顯示，去年全球貿易交易量增長達到 4.7%，是近 6 年來最快，以美元計算，貿易金額成長 10.7%，至 17.2 兆美元。

WTO 預計，今明兩年的貿易成長，將分別來到 4.4% 及 4%，未來幾年也還會繼續成長。

不過 WTO 也表明，貿易成長的持續並非理所當然，各國央行加快升息，會對貿易產生負面影響。另一方面，中國刺激內需，短時期內會抑制進口，但應該可以在長期產生更強勁、可持續的增長。