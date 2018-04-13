軟銀等財團入局 FIFA離舉辦「超級世俱杯」又近一步

摘要：包括軟銀在內的國際財團提出與國際足聯 (FIFA) 組建一家合資企業，擬開展多項新賽事，其中包括將目前「世俱杯」的規模擴大至 24 支俱樂部，自 2021 年起每四年舉辦一次。提議中預計，新企業將實現至少 250 億美元的營收。

英國金融時報今日（4 月 13 日）援引知情人士稱，包括軟銀在內的國際財團提出與國際足聯 (FIFA) 組建一家合資企業，擬開展多項新賽事，其中包括將目前「世俱杯」的規模擴大至 24 支俱樂部，自 2021 年起每四年舉辦一次。

財團提議中預計，新企業將實現至少 250 億美元的營收。除了擴大「世俱杯」之外，擬開辦的賽事還包括一項新的國家隊聯賽，將每兩年舉行一次。

據報導，除軟銀之外，該財團中還包括中國、沙烏地阿拉伯阿拉伯、美國和阿聯酋的投資者，但並未透露具體細節。合資企業提案的初衷是重塑足球這項世界上最受歡迎的運動。

國際足聯俱樂部世界盃 (FIFA Club World Cup，即「世俱杯」) 目前由從全球六大洲晉級的七支頂級俱樂部級球隊參加，每年舉辦一次。2017 年的世俱杯在阿聯酋舉辦；去年 11 月，在 2017 雲棲大會廣東分會上，世俱杯與阿里雲共同宣布達成為期 6 年的合作。

近年因腐敗和賄賂醜聞而陷入危機的國際足聯，正尋求對其財務前景的有效保障。紐約時報今年 2 月稱，美國司法部門仍在調查國際足聯和奧委會的相關貪污受賄指控。

其實早在去年 8 月，「超級世俱杯」的傳聞就已出現。西班牙媒體《世界體育報》當時報導稱，國際足聯擬在 2021 年舉辦一項新賽事「超級足球世俱杯」，用來取代現在的聯合會杯比賽。報導中稱，該項賽事每四年一屆，將在當年 6 月下旬舉辦，首個比賽地將放在中國，共有 24 支不同大洲的俱樂部參加該項比賽。

今年 3 月，紐約時報、美聯社等曾報導國際足聯主席 Gianni Infantino 在哥倫比亞波哥大向國際足聯理事會透露，一群投資者願意出巨資收購擴大版的世俱杯，但當時他也未介紹該財團成員的身份。

『新聞來源／華爾街見聞』