智原投影機解決方案布局有成 獲多項ASIC專案

ASIC 設計服務暨 IP 研發銷售廠商智原科技 (3035) 宣布其投影機解決方案布局有成，贏得多項 ASIC 專案，晶片遍及高階 4K/8K 投影機、抬頭顯示器 (HUD)、AR 擴增實境、3D 感測微型投影機等投影顯示應用。智原透露，自家完整的投影機解決方案，支援 DLP、LBS、LCD 及 LCoS 等主流投影機技術。智原投影機解決方案整合自行開發的高速介面 IP，如 MIPI、V-by-One、LVDS、LPDDR 2/3、DDR 3/4，能依據系統規格客製 IP 規格，滿足投影機系統單晶片(SoC) 高解析與高頻寬的設計需求。



此外，智原的客製化投影機晶片可採用 DRAM-less 系統設計架構，完全由 SRAM 取代，避免未來因外掛 DRAM 缺貨所造成的生產問題。在理想條件下，客製化 SRAM 面積可縮小約 30%，同時透過智原 SRAM 自動測試及修復電路設計，可提升約 10% 晶片生產良率以降低生產成本。



智原營運長林世欽表示：「智原兼具豐富的顯示控制器 ASIC 設計經驗及高速介面 IP 開發技術，能因應客戶的大量影像傳輸需要，將高速傳輸介面客製化至數百條通道的規模。隨著投影機 SoC 出貨量超過數百萬顆的成果，我們有信心與客戶在創新影像技術上持續合作，共創市場新契機。」



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