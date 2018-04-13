新加坡第2季GDP季增1.4% 年增4.3% 符合市場預期

新加坡金管局今 (13) 日宣佈收緊貨幣政策，為 2012 年 4 月以來首次。該局決定小幅上調新元名義有效匯率 (NEER) 區間的斜率，維持匯率政策區間的寬度與中點不變。該斜率此前為 0%。

新浪財經報導，在連續 2 年維持中性立場後，新加坡金管局表示，將引導新加坡元兌一籃子主要貿易夥伴國貨幣的升值坡度略微調高。此一政策立場與新元名義有效匯率政策區間的小幅緩慢上升相一致，這將能確保中期物價穩定。

金管局表示，2018 年新加坡經濟預計將維持穩步擴張，同時承認中美貿易緊張關係升級會帶來風險。該局強調「中美貿易摩擦仍有可能升級，這將對全球貿易造成嚴重後果」。

該局指出，對政策立場的適度調整考慮了當前貿易爭端給宏觀經濟帶來的不確定性。新加坡金管局將外匯而不是利率作為其主要政策工具，原因是新加坡經濟主要受貿易主導。

此前路透訪問的 19 名分析師中，有 12 人預計新加坡金管局 4 月將通過把新元名義有效匯率政策區間的斜率從零略微調高，來收緊貨幣政策，為 2012 年 4 月以來首次。另外 7 名分析師預計新加坡金管局將維持貨幣政策不變。

而在彭博社調查中，有 16 位經濟學家認為新加坡金管局將調升匯率政策的斜率，代表期望看到新加坡幣走升。

此外，周五公布的官方數據顯，新加坡第 1 季經季節性調整後的國內生產總值 (GDP) 較上季成長 1.4%，較去年同同期成長 4.3%，符合市場預期。

收緊貨幣政策與 GDP 數據公布後，新元小漲，兌美元最新上漲 0.1% 至 1.3120 元。