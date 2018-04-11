亞洲升息潮將至？彭博：新加坡準備緊縮貨幣政策

新加坡可能朝貨幣緊縮政策可能更邁進一步，彭博社進行調查，大多數的經濟學家預測，新加坡央行可能會調升匯率政策的斜率，決策者將撇開中美的貿易紛爭，評估國內的經濟增長前景和通膨情況，以做出決定。

新加坡金管局將匯率做為主要的貨幣政策，這兩年來都維持中立的政策，匯率政策斜率為 0% (意即並未緊縮或幣政策，維持中立)。

渣打銀行駐新加坡的南亞和東南亞地區首席經濟學家 Edward Lee：「增長動能是正向的，全球成長實際上是好的，今年初的貿易動向其實也不錯，」 雖然貿易的「風險肯定有上升，但目前的情況已經過於寬鬆了。」

新加坡的貨幣政策歷史

彭博透過調查和研究經濟學家的報告，共收集 24 筆預測，其中 15 筆預測新加坡金管局將調整其政策立場，逐漸走向緊縮政策，其餘的則認為政策將維持不變，受訪者意見分歧展現此決策將是困難的。

經濟學家對新加坡金管局將實施的政策，呈意見分歧狀態

新加坡的經濟增長將再度展現強勁的一年，去年成長為 3.6％，今年預計將接近此數字，今年第一季國內生產總值成長 4.3％，彭博社對經濟學家的調查顯示，新加坡政府在周五的報告，應該會強調國內經濟表現良好。

去年的出口大幅增漲，使對各行業的需求提升，2018 年的「擴張」預算應該會提供更多的支持，僅管通膨在 4 月時一度攀升，但還在央行的預測範圍內。

新加坡的貨幣對一籃子貨幣的匯率，不是自由浮動或是固定的，而是在一定範圍內受管理的浮動匯率，新加坡金管局透過調整匯率來控制通膨，一年通常會宣布兩次政策決定，在 4 月和 10 月。

在彭博社調查中，有 16 位經濟學家認為新加坡金管局將調升匯率政策的斜率，代表期望看到新加坡幣走升。

但若新加坡金管局決定維持政策，那跟該地區其他國家的政策將較有一致性，泰國央行在 3 月 28 日投票中，以 6 比 1 的票數決定維持政策不變，通膨目前仍低於目標，而貨幣則在飆升。菲律賓決定將基準利率維持在 3％的低水平，預計通膨在 2019 年之前，都將維持在目標區間內。