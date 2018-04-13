美國加重制裁 羅尤美：俄股投資以靜制動 待政治風險降溫

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，美國財政部外國資產控制室 (OFAC) 於 4/6 發佈對俄羅斯新一輪的制裁，名單包含 17 個政府官員、7 個商業寡頭及其控制的 12 家公司，除了美國人不得與制裁名單上的個人或企業有交易等限制外，相較過往制裁，此次更新增「非美國人若在知情的情況下代表或協助這些被制裁者進行重大交易，也可能面臨制裁」。

羅尤美指出，自 4/6 美國公佈新一輪制裁後，俄羅斯盧比兌美元貶值達 7.8%，導致以美元計價的 RTS 指數跌幅擴大至 13.6%，尤其遭制裁的企業身在震央、賣壓最大，尤其俄羅斯鋁業股價重挫為拖累盤勢主因，市場也擔憂是否會有其他企業遭到牽連，所幸近二日市場賣壓有所趨緩。

俄羅斯經濟已歷經一波降槓桿，而近幾年政策也極力維持國內經濟穩定，基於油市回暖、油價跌落每桶 50 美元以下的機會低、俄國經濟脫離衰退，俄羅斯央行仍有降息空間，加以企業具高股利率與低本益比優勢，基本面仍有支撐。

此外，美國占俄羅斯的貿易比重低，歷經四年制裁後，目前遭美國制裁的俄羅斯個人及企業約 200 個，俄羅斯富商或企業的主要海外資產存放在美國的機率甚低，若無歐洲配合，美國對俄羅斯制裁效果有限。

羅尤美認為，市場信心轉向負面將影響整個俄羅斯市場，評估短期內俄羅斯市場可能將持續震盪、波動風險增加，目前建議投資人於俄羅斯維持相對防禦性的佈局，挑選在較低成長環境中、具備韌性的優質企業，尤其可觀察部分未受到制裁名單影響、營運良好，但卻遭到無差異化嚴重賣超的企業，待未來相對風險降低後，可留意逢低進場的投資機會。

而俄國盧布貶值為此次牽動俄股重挫關鍵，但盧布貶值也使得石油天然氣、金屬礦業等出口產業可能因此受惠。整體而言，建議投資人可靜待局勢明朗，無須在市場急遽賣壓下急迫出場，並適時將俄羅斯投資範疇擴大至整個東歐市場或透過金磚四國型基金佈局，在俄羅斯等單一國家面臨較高的政治風險時，降低投資組合震盪風險。