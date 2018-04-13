券商攻AI理財 各家APP又有全新功能上線

隨著 FinTech 持續蓬勃發展，各大券商業者也積極提升數位化金融服務，包括統一證 (2855-TW)、永豐金證券等已陸續透過 LINE 平台導入理財機器人服務，日盛證也指出，將在 APP 中增添最新的 AI 理財服務，而國泰證則強打線上開戶 APP 和定期定額買股來吸引小資投資族。

日盛證總經理黃進明表示，APP 全新上線的新功能理財獅健診可提供客戶五大功能，包括個股基本面分析、支撐和壓力參考價、技術分析個股走勢速覽、籌碼分析和日盛投顧嚴選個股等。

黃進明指出，AI 理財獅是讓投資人可透過口說得到理財策略、大師推薦、選股達人、買股建議和股票健診，預計年底前還會再推出新功能，藉此搶下更多行動下單客群。

永豐金證券則表示，在數位社群經營上繳出亮眼成績，包括臉書 Facebook 和 LINE 兩大社群平台，擁有的粉絲數及好友數合計達 19.4 萬人，居同業之冠。

在 LINE 的數位客群經營上，永豐金證券指出，除了提供投資人股價資訊，也結合時事議題，推出各類概念股，甚至整理論壇資料、在盤中推出 PTT 盤中熱門討論股，提供使用者更多元的投資資訊參考。

而元富證 (2856-TW) 也指出，日前推出智能行動選股 APP，多元化策略選股功能和直覺性的操作介面，獲得投資人好評，短短兩個月就超過 2 萬名行動用戶下載使用。

元富證說明，選股 APP 提供多元化策略選股功能，有即時、盤後選股、簡易選股等，同樣提供股票健診功能，協助投資人綜合診斷評價的功能。

國泰證則是透過線上開戶 APP 和定期定額買股來吸引小資投資族，可透過手機在線上開立證券戶，再透過國證 e 櫃台 APP 直接於線上申請定期定額買股。

依國泰證觀察，由於定期定額買股只要 3000 元即可申購，且標的為台股大型藍籌股，以及涵蓋台股及滬港深股市的 ETF，目前投資戶最喜愛扣款的前 5 名標的分別是元大台灣 50 ETF(0050-TW)、台積電 (2330-TW)、元大高股息 ETF(0056-TW)、第一金 (2892-TW) 和國泰中國 A50 ETF(00636)，顯示除了產業龍頭股外，被動投資型的 ETF 及高殖利率題材也是投資人考量的選項之一。