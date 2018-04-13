台股盤前─觀望氣氛濃 蘋果新iPhnoe啟動拉貨望有激勵

台北股市在昨日的市場觀望較為濃厚，而大立光 (3008-TW) 召開首季法人說明會，揭露第 1 季的純益 40.19 億元，每股純益 29.96 元，而消除一項個股的不確定因素，證券分析師黃漢成指出，大立光的股價走勢將是台北股市今 (13) 日的重要指標，但預估仍有市場賣壓環伺。

而蘋果新 iPhnoe 傳出啟動部分零組件拉貨，可望在今天對蘋概股小有激勵。

就今天早晨的美股收盤數據來看，由於美國總統川普澄清了可能飛彈攻擊敘利亞的立場，擔憂因而減緩，財報公布前，銀行股上漲，支撑了美國股市大幅收高。其中，銀行股帶動漲勢，摩根大通，花旗與高盛股價均上漲逾 2%。收盤道瓊工業平均指數收高 293.60 點或 1.21% 至 24483.05。Nasdaq 指數收高 71.22 點或 1.01% 至 7140.25。S&P 500 指數收高 21.80 點或 0.83% 至 2663.99。費城半導體指數收高 24.60 點或 1.87% 至 1339.66。

台股昨日市場觀望氣氛較濃，集中市場成交值萎縮至 1093.18 億元，加權股價指數收盤下跌 18.73 點或 0.17%，指數收在 10955.29 點，而昨日市場資金重回電子股，包括蘋概股燿華 (2367-TW)、華通 (2313-TW) 及漲價族群。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台北股市現階段出現高檔震盪回檔整理，加上量能萎縮、外資減碼期指多單達 7000 餘口等不利因素浮現，指數上攻空間有限，「不追高」是現階段等重要操作心法；而黃漢成則將選股重心置於 IC 設計族群。

在重要市場消息方面，在被動元件的供給量趕不上市場需求同時，仁寶 (2324-TW) 總經理陳瑞聰說，EMS 廠斷鍊危機出現。

大立光公布第 1 季財報，在今年第 1 季營收下滑的影響下，毛利率為 63.33%，稅後純益 40.19 億元，每股純益為 29.96 元。大立光的今年首季獲利為 7 季以來新低，毛利率則為 8 季以來的新低點。大立光執行長林恩平指出，第 1 季獲利的下滑，主要是營收規模的縮小及新機種導入造成良率的降低所致。