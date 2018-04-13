PIMCO首席投資官：風險已經很高 是時候落袋為安了

摘要：Ivascyn 指出，目前地緣政治緊張、貿易摩擦以及不斷提升的利率已經造成了一個比經歷了英國脫歐和美國大選的 2016 年「更加脆弱的環境」，現在是時候迴避風險了。

究竟今年市場的風險有多大？

太平洋投資管理公司（PIMCO）首席投資官 Dan Ivascyn 認為，目前市場的風險高於 2016 年，那一年市場遭遇了英國脫歐以及美國大選。

周四，在瑞銀的全球財富管理峰會上，Ivascyn 指出，目前地緣政治緊張以及不斷提升的利率已經造成了一個比 2016 年初「更加脆弱的環境」。從歷史上看，固收市場價格依然高企，難以消化更多的負面消息。Ivascyn 指出：

市場參與者應該更小心一點。不論你在過去一兩年中的風險偏好如何，我們認為現在應該降低一些。我們並非是過分擔憂，我們的確認為現在是迴避風險的時候了。

儘管近日中美貿易摩擦有緩和的跡象，但是市場依然有所擔憂。周三，聯準會和歐洲央行相繼發布會議紀要，其中都提到了貿易戰可能是造成市場下行的最大風險。

西方對俄羅斯的制裁、敘利亞衝突也將影響市場情緒。聯準會升息以及 Libor 持續走高帶來的美元荒，也讓信貸環境越來越緊，如今公司想要借貸，就必須付出比以往更多的代價。

此外，還要考慮到規模達 20 兆美元的寬鬆政策可能帶來的風險。Ivascyn 指出：

我們可以很明顯地看到逐漸增加的波動性是和央行的不確定性以及美國、歐洲和新興市場的政治不確定性緊密聯繫的。

同一天早些時候，瑞信 CEO Tidjane Thiam 指出，目前央行的緊縮政策將會造成市場「創傷」：

市場緊張正在浮現，很難想象如何才能在不給市場留下創傷的情況下結束寬鬆政策。

此外，摩根大通 CEO、聯席 COO、聯席總裁 Daniel Pinto 上個月就指出，在未來兩三年中，在利率和通膨水平上升的情況下，美國股市可能會下挫 40%。

隔夜，受敘利亞局勢和中美貿易摩擦緩和等利多因素影響，美國三大股指齊齊上揚，標普 500 指數收漲 21.80 點，漲幅 0.82%，報 2663.99 點。道指收漲 293.60 點，漲幅 1.21%，報 24483.05 點。納指收漲 71.22 點，漲幅 1.01%，報 7140.25 點。

『新聞來源／華爾街見聞』