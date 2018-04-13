TPK總座江懷海法說初登場 法人聚焦3大重點

受蘋果 iPhone X 砍單影響，觸控雙雄今年第 1 季營收季減幅度相當大，法人推估 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 首季有機會維持損平。去年 9 月接任總經理兼執行長的江懷海將首度現身主持 5 月 3 日的法說會，除了關注首季財報數字、第 2 季營運展望外，新人新政下對未來公司發展方向、經營管理的規劃、及新技術新產品未來趨勢等都是法人聚焦重點。

宸鴻預計 5 月 3 日召開法說會，公布第 1 季財報，前捷普科技 (Jabil) 執行副總及捷普集團綠點執行長江懷海接任宸鴻執行長，將首度現身主持法說，法人預期震鴻首季可望力拚損平，但還是要看實際的財報數字，尤其是毛利率的表現；另外，第 2 季的展望包括營收、營益率的預期也是關注重點。

由於江懷海是首度公開主持法說會，法人對他接掌總經理兼執行長後，對公司未來的發展方向及經營策略也是充滿高度興趣，期待可以釋出好消息，尤其是除了蘋果的訂單之外，對新技術及新產品的趨勢看法，這些雖然不是馬上可以看到成效，但卻影響未來的發展，也是法人想要了解的重點。

觸控雙雄 3 月營收結算出爐，在工作天數回復正常下，表現較 2 月增溫，但首季營收則雙雙下滑；TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今年第 1 季合併營收 208.54 億元，季減 36.6%，年減 2.6%；GIS-KY 業成 (6456-TW) 今年第 1 季合併營收 219.26 億元，季減 52.55%，年增 20.44%。

法人原預期，宸鴻今年首季營收季減約 35-40%，單季營收約 205-210 億元，營益率損平，單季力拚小幅獲利；實際結算首季營收符合法人預期，法人認為，上半年向來是傳統淡季，由於近年折舊費用下降，去年約 78 億元，預估今年可降至 70 億元，如果營業費用控制得宜，宸鴻首季有機會維持損平。

宸鴻股價經過 2 個月的整理，今 (13) 日以一根帶量長紅 K 棒突破平台整理區上緣，股價以 73.5 元開出，一度拉升至 79.6 元，逼近漲停 79.8 元，盤中漲幅逾 8%，挑戰季線反壓。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：TPK 台新 77 購 01 (070978-TW)、TPK 兆豐 77 購 03 (070976-TW)、TPK 永豐 79 購 01 (074644-TW) 等。