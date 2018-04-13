國際股市震盪 首季大戶交易略降至1,135人 連三季持穩千人大關

2 月初台股衝高後急速拉回，近期美中貿易戰煙硝味十足，台股呈現震盪走勢，大戶交易略有縮手，根據臺灣證交所統計，今年第一季成交值 5 億元以上自然人人數為 1,135 人，較前一季減少 109 人，儘管人數因為行情降溫而減少，自去年第三季以來，連續三個季度保持千人以上水位。台股在 1 月 23 日上攻到 11270 點，創下近 28 年來新高之後，跟隨國際股市腳步，急速拉回觸及 2 月 9 日 10189 波段低點，市場氛氣不若先前來得樂觀，大戶交投亦受到影響。



根據證交所統計，成交值 5 億元、1 億至 5 億元的自然人統計數字同步下降，成交值 5 億元以上自然人人數為 1,135 人，較前一季減少 109 人；成交值 1 億至 5 億元的自然人人數為 9,678 人，亦較前一季減少 929 人；不過，成交值在 1 億元以下人數為 216 萬 2,843 人，較前一季增加 6 萬 2,700 人，創 2011 年第三季以來新高人數。



儘管大戶交易略有退燒，今年第一季集中市場成交日均值為 1,339.76 億元，較去年第四季 1,244.51 億元，成長率 7.65%，市場交易活絡度明顯提升，主要台股最長的萬點行情，匯集市場人氣，加上當沖降稅有助於提升市場流動性。



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