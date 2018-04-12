時代中國獲穆迪上調企業信貸評級至「Ba3」

香港 2018 年 4 月 12 日電 / 美通社 / -- 時代中國控股有限公司 (「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」，香港聯交所股份編號：1233) 欣然宣佈，繼今年 3 月份獲惠譽 (Fitch) 上調評級後，再獲國際信用評級機構穆迪（Moody's，下稱「穆迪」）上調企業信貸評級，由「B1」上調至「Ba3」，同時，將時代中國優先無擔保債券之評級由「B2」調升至「B1」，評級展望「穩定」。

穆迪表示，集團的經營狀況良好，合同銷售強勁，預期公司將會繼續受惠於粵港澳大灣區的發展，區內住宅物業需求將帶動集團合同銷售及盈利保持穩健增長，毛利率料維持穩定。

穆迪亦指出，截至 2017 年底集團總土地儲備約為 16.8 百萬平方米，足夠應付未來三至五年的發展所需。同時，集團每年購地預算與合同銷售保持良好水平，城市更新項目的投資開發亦可減低借貸需求。憑藉集團營運規模的持續擴張，其品牌在廣東省地區的知名度，以及良好的銷售往績，加上集團穩定的利潤率，及強勁的流動資金狀況，足以支持信貸評級上調至「Ba3」。

這是時代中國繼今年 3 月份獲惠譽上調評級後，再獲國際評級機構上調信貸評級，再一次印證資本市場對集團業務發展及信用狀況的肯定和信心。未來，集團將在推動業務增長的同時保持穩健的財務管理，為廣大股東及投資者帶來理想回報。

有關時代中國控股有限公司

時代中國控股有限公司是中國領先物業開發商之一，專注於開發以滿足首次置業及改善需求的住宅物業。集團股份於二零一三年十二月十一日開始在香港聯合交易所有限公司主板買賣。時代中國以「生活藝術家」為品牌定位，着眼於為中國日趨富裕，並具有較高可支配收入及強勁購買力的家庭帶來時尚及富有藝術感的生活方式。截至二零一七年十二月三十一日，集團於廣東省廣州、佛山、江門、東莞、惠州、珠海、中山及清遠，以及湖南省長沙市擁有 79 個處於不同發展階段的主要項目。