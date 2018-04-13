【大慶證券】投顧盤前－美股回穩  台股再戰11000點



◆盤勢分析

在美國川普總統又改口風表示從未表態何時空襲敘利亞，使市場擔憂程度緩和之下，美股四大指數全面上揚，呈現開高走高的格局，道瓊指數終場以上漲 293 點作收，費半指數漲幅則高達 1.9%，表現強勁有望挑戰季線，在市場焦點逐步轉向美國財報周的情況下，將有助於美股短線反彈，但仍須留意國際情勢造成的短期波動。

亞股昨日表現受到地緣政治風險升溫的影響而全面拉回，日股在電子、汽車拖累下終場以小跌 0.12% 作收，韓股也受到運輸股拖累而連兩日收黑，所幸兩者仍守穩在年線之上，預期短線將持續在季線、年線之間震盪整理。陸股在連續三日反彈後，昨日多頭力道不足，加上銀行股賣壓沉重，指數開低走低回吐前日漲幅，終場下跌 27 點作收，在市場持續觀望之下，研判將維持橫盤整理走勢。

受到國際情勢持續不穩影響，台股昨日早盤雖以 10984 點開出，並上攻到最高點 11008 點，但在賣壓湧現之下，指數隨即下殺並由紅翻黑，盤中最低來到 10920 點並一度跌破月線關卡，所幸尾盤在大立光拉抬下跌幅收斂，台股終場以 10955 點作收，守穩月、季線關卡，但量能僅有 1090 億元。就技術、籌碼面來看，由於外資態度依舊保守觀望，昨日期貨多單持續減碼 7009 口、淨多單口數約 41572 口，現貨也賣超 57.7 億元，顯示台股上方壓力沉重，多頭力道不足，在國際市場干擾不斷的情況下，預期股市將持續維持區間震盪走勢。觀察昨日盤面狀況，權值股表現相對疲軟，台積電及鴻海再次回測前波低點，金融股如國泰金、富邦金等也維持在平盤附近震盪，所幸大立光在法說行情支持下尾盤重新走揚，帶動可成、光寶科等蘋概股，同時，包含南亞、台塑等塑化類股也持續強勁，支撐台股昨日守穩在月季線之上。中小型股方面則持續活躍，工具機類股如上銀、直得等再次強勢表態，矽晶圓的中美晶、環球晶也同步走強，被動元件股含國巨、禾伸堂、信昌電等也維持高檔震盪的多頭格局不變，顯示具有業績及漲價題材的族群依舊強者恆強，為目前盤面主流，至於生技、風電族群則呈現個股輪動走勢，唯短線漲多後不宜追高，在目前上市櫃公司公佈營收並陸續舉辦 Q1 法說會的情況下，可以具業績且法人買超的族群作為操作的方向。

