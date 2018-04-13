

◆盤勢分析

1. 川普總統澄清了可能飛彈攻擊敘利亞的立場，擔憂因所減緩，且財報公布前銀行股上漲，支? 了美國股市週四大幅收高。銀行股帶動漲勢，摩根大通，花旗與高盛股價均上漲逾 2%。道瓊、Nasdaq 與 S&P 500 上漲約 1%，SOX 則是大漲 1.87%。美股在經過 3 月下旬修正後，近期仍然呈現整理格局，預料短線區間整理格局不變。

2. 週三台股呈現開高，惟追價買盤意願不高，指數很快回到平盤附近震盪整理，各類股普遍呈現整理，盤面欠缺主流，全場皆在平盤附近震盪整理，終場指數小跌 18.73 點，跌幅 0.17%，收在 10955.29，成交金額萎縮至 1093.16 億元。

3. 觀察台股技術面，3 月下旬、4 月上旬兩次回測半年線獲得支撐後，指數進入整理格局，短、中期均線糾結於 10900 附近，預料下檔持續走揚的半年線 10800 附近將有強勁支撐，惟上檔 3 月份高點 11120、元月份高點 11270 仍有沈重的型態壓力，在量能沒有出現穩定回溫前，預料指數不易一次攻克壓力，呈現反覆震盪整理機率居大，現階段指數在上有壓力、下有支撐的情況下，預料近期將在 10800-11200 附近呈現區間整理，盤面將呈現個別族群表現。觀察台股籌碼面，外資 - 57.67 億元、投信 + 2.60 億元、自營商 - 6.43 億元，三大法人合計賣超 61.50 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.43%、金融 + 0.11%、非金電 + 0.15%、櫃檯市場 + 0.32%，近期非金電表現明顯優於金融、電子，非金電包括塑化、生技、機電相關、風電、百貨、環保皆持續有表現空間；金融股稍有表現，近期以中小型金控或銀行較有表現；至於電子股，近期持續相對弱勢，僅個別族群表現，短線以被動元件、電競、PA、設備、記憶體相關、材料通路較具表現空間。

5. 在電子股部份，近期佔大盤成交比重持續滑落，亦是台股三區塊中表現相對弱勢者，短線持續僅有個別族群表現機會，以被動元件、電競、PA、設備、記憶體相關、材料通路較具表現空間。被動元件指標股 2327 國巨、2478 大毅、3090 日電貿，操作上留意 2492 華新科、3026 禾伸堂、6449 鈺邦；電競週四稍稍呈現整理，惟短中期偏多趨勢不變，2376 技嘉、2377 微星持續是焦點；PA 仍然持續聚焦在 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科；設備指標股 3563 牧德、6196 帆宣，操作上留意 2360 致茂、6139 亞翔；記憶體相關聚焦於 2408 南科、6239 力成、3260 威剛；材料通路指標 3388 崇越電、8043 蜜望實，操作上留意 3010 華立。

6. 報載被動元件缺貨，組裝廠已經出現斷鏈危機，2018 年缺貨已然確立，甚至有可能延續到 2019、2020 年，使得被動元件產品頻頻漲價，生產被動元件個股，股價持續表現亮眼，被動元件大廠 2327 國巨仍是重要指標股，其它個股例如 2492 華新科、3090 日電貿、3026 禾伸堂亦值得留意。

7. 在金融股部份，近期走勢隨著大盤波動，表現弱於非金電，但優於電子股，近期主要以中小型金控或銀行較有表現，包括 2889 國票金、2884 玉山金、2845 遠東銀、2838 聯邦銀、2834 台企銀皆延續近期相對強勁格局，預料短期持續是金融股表現重心所在。金融股若要成為盤面主軸，或者帶領盤勢上攻，仍然有待佔權值的個股出線表現，例如 2881 富邦金、2882 國泰金，否則僅能個股表現。

8. 至於非金電，近期在題材性相對豐富下，持續是台股表現最強勢的區塊，包括塑化、生技、機電相關、風電、百貨、環保近期皆有延續性表現。塑化股主要在國際油價頻頻創高的激勵下，包括一線股、二線股皆有表現，一線指標股 1301 台塑、6505 台塑化，二線指標股 1313 聯成、1718 中纖，操作上聚焦於 1326 台化、1305 華夏、1310 台苯、1312 國喬；生技股近期在中裕旗下愛滋病新藥即將開賣，且國際間生技購併題材不斷，激勵近期生技股表現亮眼，包括製藥、醫材、醫美與保健食品皆有表現，指標股 1795 美時、4743 合一、4190 佐登 - KY、1707 葡萄王、4736 泰博，操作上 4105 東洋、1752 南光、4104 佳醫或可留意；機電相關主要聚焦於工業 4.0，1590 亞德客 - KY、2049 上銀持續是指標外，與風電有關的 2208 台船、3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼或將持續是市場焦點；百貨指標股 2903 遠百，操作上 2912 統一超、9945 潤泰新、2915 潤泰全亦值得留意；環保指標股 9930 中聯資、6803 崑鼎，操作上留意 8422 可寧衛、9933 中鼎。

