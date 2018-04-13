紐約匯市─美元指數上漲 結束連續四天的跌勢

美元指數週四上漲，為五個交易日來首度走高。投資人思索美國軍事攻擊敘利亞的風險，亦評估 Fed 最近的會議記錄顯示可能增加升息次數，減緩過熱的經濟成長。

歐元區工業生產數據令人失望，歐元轉弱，亦有助美元上漲。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.2% 至 89.755，結束連續四天的跌勢。

歐元下跌至 1.2331 美元，紐約週三尾盤報 1.2369。

美元上漲至 107.19 日元，創四個交易日高點，週三尾盤報 106.79。

因俄羅斯與西方國家的政治緊張升高，盧布持續受到壓力，近來則見反彈。美元下跌至 62.0643 盧布，週三尾盤報 62.450。

近幾日，避險貨幣有溫和買盤，美元下跌。今日避險買盤消退，美元則告上漲，為五個交易日來首度上漲。

週三，美國總統川普暗示，飛彈攻擊敘利亞不會等很久，以回應其政府上週末涉嫌以化武攻擊平民百姓。俄羅斯則警告美國，不要發動攻擊。

一名美國官員告訴 NBC 電視台說，來自敘利亞的檢體對氯氣 -- 一種神經毒氣 -- 呈陽性反應。

英國首相梅伊召集內閣官員，討論是否支持美國的軍事行動。德國總理梅克爾則說，不會加入攻擊敘利亞的軍事行動。

歐元下跌，歐元區公布 2 月工業生產連續第三個月下降。德國經濟部說，今年初，德國經濟成長有所減緩，該談話使得歐元進一步受到壓力。

歐洲央行上次會議記錄顯示，官員對強勁的歐元感到擔憂。該消息亦為歐元利空。