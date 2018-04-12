導彈襲擊敘利亞？川普還沒做決定

摘要：雖然發推警告要導彈襲擊敘利亞，但與國安會成員會面後，川普仍在權衡更多的應對方案。白宮發言人桑德斯稱，政府有許多選擇，不僅是軍事打擊，黃金早盤持穩於 1352 美元附近。

儘管川普周三醒來的第一件事，就是發推警告導彈襲擊敘利亞，但白宮周三稱，美國對此仍未作出最終決定。

周三下午，川普與國安會成員會面，副總統彭斯主持了這一會議。國防部部長 Jim Mattis 和候任國務卿 Mike Pompeo 也被目擊到一同出現在白宮。

這一會議似乎卓有成效。儘管川普此前在推特上叫囂着導彈襲擊，但目前政府仍在權衡更多選項。

隔夜，美國導彈襲擊敘利亞的風險，加上英國首相特雷莎 · 梅「做好軍事打擊敘利亞準備「的表態，令避險資產顯著走高，黃金漲破 1362 美元，美元 / 日元跌破 107。

黃金早盤持穩於 1352 美元附近。

白宮發言人桑德斯在周三下午的發布會中持續強調，政府有許多選擇，不僅是軍事打擊。「我們維持一系列的選項，這些選項還在談判桌上，目前還未做出最終決定。」

川普昨日發推稱，「俄羅斯誓言要攔截所有可能射向敘利亞的導彈。做好準備吧俄羅斯，因為它們就要來了，（導彈）將更好、更新、更『智能』」。

對此，桑德斯回應稱，「我認為你可以從中獲得很多資訊」，「導彈就要來了」當然是選項之一，但不是唯一選項。

桑德斯還強調，川普並未有任何的時間表；還會與盟友夥伴保持常規對話，包括以色列、沙烏地阿拉伯阿拉伯、法國、英國以及一系列其他國家。

不過川普兩天前曾在內閣會議上表示，政府將在接下來的「24 至 48 小時內」，對敘利亞化學武器襲擊事件作出「一些主要的決定」。

新華社報導稱，4 月 7 日，敘利亞大馬士革東郊東古塔地區據稱發生化學武器襲擊事件。美國駐聯合國大使妮基⋅黑莉當地時間周一對聯合國安理會表示，無論聯合國允不允許，美國都將對敘利亞政府採取行動，並指責俄羅斯對此「蓄意阻撓」。

去年４月，美軍向敘利亞一軍用機場發射 59 枚戰斧式巡航導彈，稱敘政府軍此前從該機場發動了一起化武襲擊。

敘利亞外交部 11 日發表聲明，批評美國威脅對敘發動軍事打擊是魯莽的、使局勢升級的行為，指出沒有證據支撐的「化武襲擊」是美國採取行動的「毫無說服力的藉口」。

『新聞來源／華爾街見聞』