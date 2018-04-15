〈觀察〉台灣手機市場冷風吹 品牌突圍各憑本事

台灣智慧手機市場還看不到春燕，即使非蘋陣營已陸續推出上半年旗艦機，4 月也有新機開賣，但買氣還是冷清清，隨著電信商降低補貼金額，各品牌廠只能各展神通，想辦法突破旗艦機賣不太動的窘境。外傳宏達電 (2498-TW)U12 + 可望 5 月亮相，訂價策略成為外界關注焦點。

IDC 台灣資深研究經理嚴蘭欣認為，智慧手機換機周期愈來愈長，從以前的 1.5-2 年拉長至 2-3 年，這點可從電信綁約周期大多落在 30 個月看出端倪；國際研究暨顧問機構 Gartner 預測，由於缺乏新技術刺激，使用者多傾向繼續使用原有裝置而不升級，從 2017-2020 年，頂級手機的使用壽命將會大增。

手機生命周期拉長，意味著手機品牌廠須要用更多心力讓消費者願意換機，要有對應策略，才能維持高階手機的銷售動能，台灣三星看好台灣手機市場往中高階跑的趨勢，祭出舊換新，透過優於市場的回收價格、優惠購機方案、及銀行分期零利率等，希望帶動中高階市場換機潮，加速換機週期，統計在三星智慧館已有近 4 成消費者透過舊換新服務購買新機。

中國手機品牌今年在台灣更努力拓展通路，期望進一步深耕台灣市場，除了 OPPO 大力布局實體通路；華為也要在三創開出 HUAWEI 品牌體驗店，同時也將成立「花粉俱樂部」。

小米動作也積極，目前已有 5 家實體店面，包括台北及台中 2 家小米之家，高雄大魯閣草衙道專賣店、台南 Focus 專賣店、小米台北三創生活專賣店等 3 家專賣店，4/14 則再開出小米新北中和環球專賣店，另外，第 3 家小米之家預計落腳信義區。

中國手機品牌大舉在台灣布局通路，擴大市場版圖；台灣三星則是強調質比量更重要，面對其他品牌陸續在台開設專賣店，未來將以提升「質」為目標；宏達電今年在通路上也有新做法，各家各憑本事搶市占率。