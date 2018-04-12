非核化 金正恩與川普 認知可能大不同

根據 CNBC 分析報導，北韓領導人金正恩與美國總統川普下個月即將舉行一場各方矚目的高峰會。北韓告訴美國，已準備好談論非核化。然而，孤立的北韓政權對此一概念的解讀，與白宮可能大不同。

對美國而言，這句話意味，北韓放棄核武。但是專家警告，只有在某些條件實現的情況下，平壤才會同意這麼做。這些先決條件包括美國停止在南韓駐軍，並結束美國的地區性核子保護傘。

布魯金斯學會資深學者瑞維爾 (Evans J.R. Revere) 在本週發布的報告中寫道：「多年來，在與國際社會失敗的討論中，已清楚顯示，北韓的非核化觀點，與美國的定義，幾無相似處。」

瑞維爾警告，金正恩同意與川普會面，只是重複他的國家在以往的協商中，所用過的伎倆。亦即，平壤將推動一場冗長又複雜的協商，就各方必須採取的行動，達成協議，並利用這個過程，爭取時間，發展北韓的核子計畫。

在週二的記者會上，當被問到川普與金正恩的非核化定義是否相同，國務院發言人 Heather Nauert 說：「這是總統已經決定的事。」

喬治城大學教授 Victor Cha 週一在華盛頓的一項會議上說，對北韓而言，朝鮮半島非核化就是，如果美國結束在亞洲結盟，北韓就放棄核武。

他繼續說道，川普政府的協商官員不應在名詞定義上進行爭辯，應當尋求一份書面承諾，北韓將放棄所有核武及進行中的核子計畫。

