歐股盤中─基礎資源類股疲軟 主要指數漲跌互見

美國總統川普揚言空襲敘利亞，導致美俄衝突加劇、中東緊張情勢升溫；週四 (12 日) 早盤，歐股主要指數漲跌互見。

台北時間週四下午 6 點 12 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數持平，英國 FTSE 指數下跌 0.04%，德國 DAX 指數上漲 0.05%，法國 CAC 40 指數上漲 0.02%。

根據 CNBC 報導，受中東緊張情勢影響，石油、天然氣類股走揚，早盤漲幅近 0.5%。

基礎資源類股表現相對較差，早盤跌逾 0.5%；個股方面，家樂福 (Carrefour) 首季營收不如預期，股價下跌近 5%。

英國線上博彩遊戲供應商 Playtech 宣布，收購義大利博彩業者 Snaitech 逾 7 成股份，帶動 Playtech 股價大漲 9%。

週三，俄羅斯駐黎巴嫩大使 Alexander Zasypkin 接受媒體訪問時表示，若美方空襲敘利亞，其飛彈都將被擊落，甚至連發射地點，也會被摧毀。

川普不甘示弱，於推特發文稱，俄羅斯放話要擊落美國飛彈，「等著瞧，最棒、最新、最聰明 (smart) 的飛彈要來了！」

另一方面，美國聯準會 (Fed) 會議紀錄顯示，Fed 官員認為，未來幾個月，通膨將上揚；外界解讀，Fed 的立場，強化了 2018 年會加速升息的看法。

受上述消息影響，週三道瓊工業平均指數收跌 0.9%，標普 500 指數收跌 0.6%，那斯達克指數收跌 0.6%。