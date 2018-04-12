戴德梁行：中國内地REITs市場規模正迅速擴大

“亞洲一共發行了超過142支REITs(房地産信托投資基金)，整體市值大約在2000億美金，其中中國内地2014年以後發行了大約60支REITs。”戴德梁行高級副董事、英國皇家特許測量師楊枝12日在成都參加土地與城市發展論壇時指出，雖然中國内地REITs起步較晚，但是發展迅速，它的市場規模正迅速擴大。

據了解，REITs誕生于20世紀60年代的美國，是一種典型的資産證券化投資工具。由于REITs能盤活存量融資或是存量證券化，因此REITs被認為有助于降低整個社會的杠杆率。

“中國内地整樓買賣不是很活躍，將樓拆分散售又會造成物業品質的下降，發行REITs不僅可以解決資産的融資問題，還能解決資産的退出問題。”楊枝介紹，中國内地已發行的REITs涉及寫字樓、零售、酒店、綜合體和物流物業，其中零售、寫字樓、綜合體物業格外受到中國内地市場青睐。

此前，北京大學光華管理學院REITs課題組曾表示，考慮到中國城市化人口數量、不動産總量和固定資産投資明顯超過美國，中國REITs市場進入成熟階段後，規模將遠超美國，具有更廣闊的發展空間。

楊枝表示，雖然中國内地REITs市場規模迅速擴大，但國際上大部分的REITs都是綜合業態，將跨區域、跨業態的資産包打包變成REITs，内地大部分的REITs還是單宗物業或者同一個業態的資産包。

“我們分析了中國香港、新加坡、日本的酒店REITs，發現中國香港有2支，新加坡有3支，日本有5支。”楊枝介紹，一般認為酒店現金流和寫字樓相較于商業地産以及綜合體可能低一些，但在這三個地區的REITs市場中，酒店提供的現金分紅是最高的。

根據戴德梁行的調查，中國内地一線城市的五星級酒店每天每平米收入有10元人民币，但是利潤隻有3元人民币，而這一數據在中國香港和新加坡為每天每平米收入25到35元人民币。楊枝介紹，較低的現金流導緻中國内地一線城市的部分酒店發行資産證券化産品較為困難。

來源：中國新聞網

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