第一視頻發展「數字+新文娛」產業 構建核心競爭壁壘

香港 2018 年 4 月 12 日電 / 美通社 / -- 2018 年，互聯網和實體經濟的深度融合，已經成為新興的發展領域。有鑒於此領域的高速發展，日前，甘肅省省委辦公廳、省政府辦公廳印發了《關於促進移動互聯網健康有序快速發展的實施意見》，要求夯實移動互聯網發展基礎，完善管理工作機制，促進移動互聯網健康有序快速發展。

其中，互聯網銷售彩票相關股份第一視頻集團 (82.HK) 已經早早開始升級轉型的戰略性布局。第一視頻集團已經從新媒體產業集團成功轉型為互聯網產業的新經濟體，形成以媒體為先導，以金融投資為動力，以創新型「數字 + 新文娛」為主營業務的產業格局。「數字 + 新文娛」戰略就是以先進數位技術為依托，深耕新媒體，新文化，新體育這三個專業領域，聚焦萬億級文化、體育、游戲市場，為用戶提供卓越的文化娛樂服務。集團不僅在傳統產業升級和產業融合找到了爆發點，同時也構建核心競爭壁壘。

圍繞「數字 + 新文娛」產業 多元業務穩定發展

在這個前瞻性的發展方向下，第一視頻不但設立中阿衛視中國新聞中心，啟動了以一帶一路倡議為主基調的全球宣傳及內容採集網絡。同時，對第一視頻網及第一視頻用戶端及旗下財經視頻用戶端「投將」作出戰略調整和升級，使得新媒體營運模式有效運作，作為互聯網產業重要資源的內容和流量開始聚集並轉換為收益，在媒體影響力的支援下，第一視頻網絡貿易平台業務開始了快速健康的發展，成為新文娛業務的一個突出亮點。

此外，為了打入中國五萬億的龐大體育市場，使其成為第一視頻集團提供可觀利潤的有力支援，在 2018 年初，第一視頻集團宣布即將收購瘋狂體育，打造全新的體育業務板塊。這瘋狂體育是一家集研發、運營、服務於一體的互動娛樂服務商。此次收購能够與第一視頻集團原有的平台和業務數據基礎產生協同效應，有利於集團把握線上娛樂需求高漲的市場潛力，從而推動盈利水平的正面提升。

業務市場前景明朗 集團潛力即將爆發

第一視頻集團於 2005 年成立，2006 年在香港主板上市，成為中國第一家上市的網絡視頻企業。旗下擁有中國首家短視頻新聞媒體平台 -- 第一視頻；中國手游行業的一枝獨秀 -- 中國手游娛樂集團。2015 年 8 月 11 日，第一視頻集團正式對外宣布中國手游與東方證券合併完成，同時創造了納斯達克上市的中國概念股 85 天完成私有化的新紀錄。

第一視頻管理層審時度勢，在國內互聯網行業「大眾創業、萬眾創新」的大趨勢下，對未來業務進行前瞻性佈局。第一視頻集團將聚焦文化、體育、游戲市場以新文娛即新媒體、新文化、新體育為業務重心。無論是一帶一路的政策推動，還是互聯網與實體經濟深度融合的行業發展趨勢，集團各項業務均擁有龐大的市場潛力。相信隨著行業的規範和政策的優化，集團將毫無疑問產生新的利潤增長點。