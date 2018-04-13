比特幣12日一度飆升17%觸及8000美元大關，eToro分析師稱乃熊市陷阱

【財訊快報／陳孟朔】外電報導，加密貨幣 (虛擬貨幣)12 日出現噴井大漲的局面，比特幣一度大漲近 1,200 美元或 17%，短暫站上 8,000 美元大關來到近三週高位。與此同時，瑞波幣大漲 20%，乙太幣漲 11%。CoinDesk 數據顯示，比特幣價格 12 日最高觸及 8055.20 美元，最低觸及 6766.37 美元，尾盤漲幅小縮但仍大漲 12.2% 至 7,730.47 美元。CoinDesk 追蹤來自於 Bitstamp、Coinbase、itBit 和 Bitfinex 等加密數位貨幣交易所的價格。



同日尾盤，瑞波幣大漲 20% 至 0.5999 美元，乙太幣漲 11.2%，報 467.23 美元。



市場人士表示，比特幣先前一直遭受著與稅收相關的賣壓，因 4 月 17 日是美國的報稅截止日期。部份交易商認為，比特幣 12 日急彈可能是源於這種賣壓的解除。



最大的加密貨幣對沖基金之一 Pantera Capital Management 表示，比特幣已觸底，6500 美元是比特幣熊市的低點，比特幣將在明年大部分時間處在這一價格之上，甚至可能超過去年的 2 萬美元紀錄高位。



加密經紀公司 eToro 分析師紐頓 (Matthew Newton) 則表示，比特幣 12 日的飆漲是個“熊市陷阱”。儘管最近幾週數位貨幣市場趨於穩定，但在主要交易所上建立的空頭倉位數量創下新高。



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