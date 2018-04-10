〈六福皇宮熄燈〉房租連漲20年撐不住 還得付違約金4億元

飯店旅遊集團六福 (2705-TW) 今 (10) 日宣布旗下台北威斯汀六福皇宮將於 12 月 31 日吹熄燈號，震撼飯店業界，六福執行長兼發言人莊豐如傍晚出面召開記者會，會中難過落淚表示，主要是營收跟不上租金調漲速度，20 年來每年都調漲，不得已董事會做此選擇，而六福依原合約規定，未達成年度餐飲營業額還需支付違約金 4 億元，預計今年底認列完畢。

莊豐如表示，自己是六福皇宮第一位員工，23 歲就參與營運這個品牌，20 年來，許多員工一起走了很長一段時間，這也是一直想要維持下去的原因，實際上六福皇宮長期虧損、且大部分時間都處在虧損狀態。

莊豐如表示，這次決定結束營運主要因素是營收跟不上租金調漲的速度，六福當然還是希望在與房東都可接受的條件下長期經營，然而雙方想法落差太大，無法產生共識。

莊豐如強調，六福集團在體質調整過程中仍不放棄任何機會，未來「六福皇宮」不排除在其他地點看到。

在六福皇宮結束營運後，莊豐如說，雖六福皇宮占集團營收比重近 40%，但虧損也將大幅減少，有利集團長期財務面，至於旗下六福萬怡酒店營運第 3 年也仍處虧損，這是預期中，力拚年底可見到單月損平。

對於後續員工和消費者權益，莊豐如回應，12 月底前消費者權益完全不受影響，並將全力保障員工工作權益，盡量安排六福皇宮員工轉調其他事業體，不過，尚不確定是否全部員工都會轉調，今年可能也會認列部分退休金和資遣費。

展望後市，六福短期間仍定位為體質調整，莊豐如坦言「對於整個觀光產業發展短期間會更保守」，先回歸六福的強項主題和體驗旅遊，積極規劃樂園、生態型的活動，強打生態度假旅館。