阿里雲推區塊鏈解決方案，支持天貓奢侈品正品溯源

4月12日下午消息，阿里雲今日發布區塊鏈解決方案，支持天貓奢侈平台Luxury Pavilion推出全球首個基于區塊鏈技術的正品溯源功能。阿里雲稱，未來消費者隻需點擊“一鍵溯源”，便可了解産品産地、入境報關時間等信息。

據阿里雲官方介紹，借助區塊鏈技術，天貓會將奢侈平台上商品的原材料生産過程、流通過程、營銷過程信息整合寫入區塊鏈，使得品牌的每條信息都擁有特有的區塊鏈ID“身份證”，附上各主體的數字簽名和時間戳，供消費者查詢和校驗。未來，消費者隻需要在平台上找到購買訂單，點擊“一鍵溯源”或直接掃描産品上的溯源碼，就能看到對應的區塊鏈編碼，了解産品的産地、入境報關單号和入境報關時間等信息。

阿里雲相關負責人稱，阿里雲在全球18個地域43個公共雲可用區能夠滿足大規模商業化的區塊鏈應用。與此同時，芯片級硬件加密，唯一且準确的身份标識認證能保護用戶隐私安全，用戶會受益于快速部署、成本靈活、可靠安全等特點。

資料顯示，自2017年10月起，阿里雲就推出了一系列區塊鏈解決方案，除溯源防僞之外，還有供應鏈金融、版權認證、數字資産等。且支持開源項目和螞蟻金服自研區塊鏈技術，用戶可以定制目标合約，程序化自動執行所需交易等。

來源：新浪科技

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