立敦受益大陸鋁箔需求攀高 法人樂觀今年營運 股價亮燈漲停

立敦 (6175)3 月營收出爐，單月 3 億 2530 萬元創下新高，月增 33.77%，年成長 45.15%；累計今年 1-3 月營收 8 億 3481 萬元，較去年同期成長 40.05%。今日股價以 41.80 元開盤後一路走高，中午過後攻克漲停板 44.85 元，成交量近 1.9 萬張。立敦主要從事化成鋁箔、導針與上游原料電蝕箔生產、銷售，是被動元件鋁質電解電容器上游鋁箔廠商，近來中國大陸漸成化成箔主要生產者，立敦也與大陸鋁箔大廠東陽光科技合作，合資成立立東乳源公司生產電蝕箔，但在大陸環保政策趨嚴下，影響鋁質電解電容上游鋁箔廠供應緊缺。



法人表示，去年立敦調漲化成箔及電蝕箔價格，加上今年有擴產計劃，預期今年營運表現可望創下佳績。也看好立敦今年在大陸發展的民生電子消費用品，尤其小家電銷售會增加。其中，環保節能意識狀態下，變頻家電也成主流，同時帶動低壓鋁箔需求。



法人分析，近來車用市場產能量大增，逐漸電子數位化，車內相關系統，如儀錶板、觸控面板等都以低壓為主，因此低壓需求仍會再度成長。而中高壓，則因風力發電、太陽能、工業用需求持續成長，中高壓鋁箔需求也明顯攀升，綜觀以上因素，立敦今年營運屬樂觀。



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